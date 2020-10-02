Внешний вид сильно похудевшей Дубовицкой испугал поклонников

Москва, 2 октября. Артистка и бессменная ведущая развлекательной программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая испугала поклонников своим внешним видом. Недавно она посетила выставку «Ветреный вернисаж» своего коллеги Геннадия Ветрова, однако фотографии с места мероприятия поразили фанатов.

Поклонники отметили, что Дубовицкая резко «сдала», женщина сильно похудела, у нее осунулось лицо. Светскому журналисту Феликсу Грозданову удалось поговорить с юмористкой. Никаких проблем со здоровьем она, по всей видимости, не испытывает, передает Пятый канал.

При этом во время беседы она призналась, что не слышала о рождении у Евгения Петросяна сына от молодой жены

«Сам он со мной про это говорить не будет, поэтому комментировать это событие не могу», — сообщила она порталу «Дни.ру».

Стоит отметить, что скоро Дубовицкая отметит свое 72-летие. Артистка рассказала, что придерживается строгой диеты и сильно ограничивает себя в углеводах. На протяжении двух недель она за день съедает только два кусочка черного хлеба, пьет чашку кофе без сахара и немного кефира.

«Через полгода все повторяю, так и поддерживаю себя в форме», — сообщила она.

При этом фанаты крайне негативно оценили ее изменения во внешности. Все чаще они задают вопросы о том, что случилось с народной любимицей.