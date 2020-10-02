Запоздалый отпуск. Куда поехать отдыхать в ноябре 2020

Ноябрь — не самый популярный месяц для отпусков: для пляжного отдыха на большинстве доступных курортов уже прохладно, а экскурсионную программу могут испортить характерные для этого времени года осадки в виде затяжных дождей или даже мокрого снега. Тем не менее, есть у отпуска в ноябре и свои плюсы. Например, желающим покинуть «боевое дежурство» будет проще договориться с начальством, даже если отдых не был запланирован заранее, и не придется спорить с коллегами из-за графика отпусков. К тому же 4 ноября страна отмечает День народного единства, который является государственным праздником, и дополнительный выходной среди недели можно присоединить к законным дням отпуска.

Мы поговорили с директором туристической компании PLANETA-TOP Элеонорой Евдокимовой и выяснили, куда поехать отдохнуть в последний месяц осени в нашей стране и за границей, где будет интересно и безопасно ребенку, и какие справки потребуются при въезде и выезде за пределы страны.

Море зовет, волна поет? Куда поехать в ноябре на море

Понятно, что в это время в Росси на море везде будет прохладно, будь то Балтика или курорты Краснодарского края. Тем не менее Элеонора Евдокимова рассказывает, что определенный процент туристов все же выбирается на Черное море, чтобы погулять и подышать целебным морским воздухом.

Самое популярное в этом плане направление — это, конечно же Сочи, который из просто курортного прибрежного города превратился в современный мегаполис с отличными отелями, хорошими ресторанами и многочисленными развлечениями.

Прекрасной отельной базой и разнообразными рекреационными возможностями может похвастаться Красная поляна. После проведения зимних Олимпийских игр 2014 года это место значительно преобразилось и стало настоящей Меккой для туристов из разных стран и городов. Знаменитый многоуровневый курорт «Роза Хутор» напоминает живописный европейский город. Одна из главных его достопримечательностей — благоустроенная набережная бурной горной реки Мзымта. Умопомрачительные виды, горный воздух, невероятной красоты природа и развитая инфраструктура круглый год привлекает сюда тысячи иностранных и российских гостей.

Ожидать большого количества снега в это время вряд ли стоит, все-таки для горнолыжного сезона еще рановато, но скучать здесь точно не придется ни взрослым, ни детям. В распоряжении приезжающих на курорт крытые и открытые подогреваемые бассейны, спа-процедуры, канатные дороги, подвесной мост, фуникулеры, веревочный парк, поездки на джипах к водопадам, пешеходные тропы, комплекс «Моя Россия», многочисленные трекинговые маршруты и, конечно же, великолепный Олимпийский парк. Всего 40 минут езды на комфортабельном электропоезде «Ласточка», и вы уже в Адлере, откуда можно добраться до центра Сочи, чтобы погулять в Дендрарии, полюбоваться панорамой города с вершины горы Ахун или побывать на одной из многочисленных экскурсий с опытными гидами.

Помимо Сочи гостям всегда рады на других курортах Краснодарского края и в Крыму. Например, можно провести отпуск с пользой для души и для тела. Многие санатории и пансионаты предлагают оздоравливающие программы и процедуры, а некоторые музеи открыты круглогодично. Низкие цены на жилье, свежий морской воздух, отсутствие изнуряющей жары и толп отдыхающих станут приятным дополнением к южным красотам.

Если позволяет возможность и хочется именно понежиться на солнышке и поплескаться в океане, россиян ждут далекие жаркие страны. Из 100% открытых для наших сограждан стран Евдокимова называет Мальдивы, Танзанию (и в частности самый популярный пляжный курорт остров Занзибар) и Объединенные Арабские Эмираты, но только эмират и город Дубай. Дополнительный бонус — с этими направлениями у нас действует безвизовый режим.

По мнению нашего эксперта для пляжного отдыха с детьми в ноябре лучше всего подойдут Мальдивы. Вариант, конечно, не из дешевых, и доступен он далеко не для каждой семьи, но, если финансы позволяют, то этот воистину райский уголок земного шара станет идеальным местом для тех, кто хочет хотя бы ненадолго перенестись из зимы в лето. Прямой восьмичасовой перелет — и вы на белоснежном пляже с мелким песком и пологим заходом в кристально чистый океан. Местные отели предлагают огромный выбор развлечений на любой вкус и возраст.



Не менее привлекателен отпуск в ОАЭ. Лететь сюда ближе, чем до Мальдив — 5 часов, что наверняка понравится родителям маленьких непосед. Дубай встречает своих гостей сверкающими небоскребами, роскошными апартаментами, прекрасными пляжами и безграничными возможностями для отдыха и шопинга. Здесь наверняка понравится всем от мала до велика. Обязательно посетите одни из лучших в мире аквапарков, гигантский океанариум, тематический парк Ferrari, являющийся самым большим по площади в своем роде, и «Леголенд», который не оставит равнодушным никого старше двух лет (впрочем, и совсем малышам будет интересно рассматривать красочные декорации).



А вот в горячо любимой нашими соотечественниками и куда более доступной Турции будет уже прохладно. На такой случай Евдокимова предлагает рассмотреть вариант экскурсионного отдыха, которым Турция весьма богата. На пике популярности сейчас находится Стамбул. Это древний и очень интересный город с богатыми традициями, отличными возможностями для шопинга и превосходной кухней. И в целом многие отели продолжают свою работу, радушно встречая туристов системой «Все включено», анимацией и бассейнами с подогревом. Для отдыха с малышами здесь есть все необходимое — детское питание, диетический стол, удобные детские стульчики, горшки, кроватки, игровые комнаты с нянями, а люксовые отели даже предоставляют постояльцам коляски. Для детей постарше и не в сезон организуют праздники, дискотеки и шоу, так что скучать не придется, даже если подведет погода.

Наш эксперт рассказывает, что среди набирающих популярность турецких курортов также значится Каппадокия — местность с удивительным ландшафтом вулканического происхождения, чрезвычайно интересная своими подземными монастырями и даже городами, появившимися еще до нашей эры. Для тех, кто не боится высоты и хочет осмотреть красоты этой местности с высоты птичьего полета туроператоры предлагают совершить захватывающий полет на воздушном шаре.

Для посещения Турции не требуются ни виза, ни какие-либо специальные справки о состоянии здоровья, а вот после возвращения на Родину из всех перечисленных стран необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов после прилета, что не составляет особого труда и вряд ли может являться причиной, чтобы отказывать себе в путешествиях.

Существует несколько способов сдать анализ на COVID-19: это можно сделать непосредственно в аэропорту, сходить в частную лабораторию или поликлинику по месту жительства, либо вызвать медработников на дом.

Элеонора Евдокимова рекомендует именно последний вариант как наиболее быстрый и удобный:

«Прилетаете, вызываете на дом лабораторию и достаточно быстро имеете на руках результат, который потом нужно будет загрузить на госуслуги, чтобы, в случае отрицательного результата, снова иметь возможность беспрепятственно ходить на работу, посещать школу, детский сад и т.д. Стоимость услуги составляет примерно 2000 рублей. Есть даже такие лаборатории, в которых результат приходит буквально за 20 минут. Так что никакой сложности нет».

Важно! Согласно новым правилам, принятым Роспотребнадзором, до получения результатов теста на COVID-19 все приезжающие в страну обязаны самоизолироваться!

Где отдохнуть в ноябре в России

Если выезжать за рубеж нет ни возможности, ни желания, не стоит отказываться от идеи провести отпуск вне дома. Россия сегодня предоставляет огромные возможности для путешествий.

Погода в последний осенний месяц, как правило, туристов не балует, но зато дает прекрасную возможность походить по музеям, картинным галереям и древним монастырям, а в перерывах отведать сытные блюда русской кухни, а по завершении трапезы запить обед согревающим чаем с медом нового урожая.

Среди экскурсионных маршрутов популярностью традиционно пользуются Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Любят туристы заезжать и на малую родину Сергея Есенина — в село Константиново Рязанской области, где находится дом-музей великого поэта. Кроме того, это место, расположенное на высоком берегу реки Оки, само по себе очень живописно. В любое время года здесь получаются прекрасные фотографии.

Для походов и рафтинга ноябрь — время не самое подходящее из-за погодных условий, но любители дикой природы все равно бронируют туры на Алтай и в Карелию, пусть и в меньших количествах, нежели летом. Возможностей для активного отдыха в конце осени, конечно, не так много, но зато и цены ощутимо ниже, чем в сезон. Карелия в это время встретит путешественников невероятными закатами и уютными посиделками у костра с шашлыками возле благоустроенных бревенчатых домиков, наполненных ароматами дерева и леса, а Горный Алтай — заснеженными вершинами и абсолютно прозрачными голубыми озерами, смотреть на которые можно бесконечно.

Неизменным спросом в любое время года пользуются пансионаты Подмосковья. Многие из них стали работать по системе «Все включено» и располагают всеми возможностями для комфортного отдыха как с детьми, так и без них. Просторные, хорошо оборудованные номера, вкусная и разнообразная еда, бассейны, сауны, спа-комплексы, мангальные площадки, детские игровые комнаты и анимационные программы ждут своих больших и маленьких гостей. Отпуск или выходные на базе отдыха недалеко от города обойдутся дешевле и станут прекрасной альтернативой дачи для тех, у кого ее нет или когда просто хочется сменить обстановку.



Несмотря на то, что спрос на туры осенью временно стихает, о поездке лучше позаботиться заблаговременно, чтобы успеть забронировать лучшие места по самым выгодным ценам.