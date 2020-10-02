Фадеев рассказал о переломе ребер после жесткого падения

Москва, 2 октября. Известный российский продюсер Максим Фадеев вчера упал с разогнавшегося до полной скорости электросамоката. Получивший помощь врачей деятель шоу-бизнеса рассказал, как произошел инцидент и как он себя чувствует. Об этом пишет «Вокруг ТВ».

Прибывшие на вызов медики пришли к выводу, что знаменитость получила серьезный ушиб грудной клетки и перелом ребер. Изначально композитор почти не мог дышать и разговаривать, однако уже сегодня Фадеев записал обращение в Instagram.

По словам самого пострадавшего, он просто не рассчитал свои силы. Не его пути был полутораметровый трамплин, который Фадеев решил преодолеть. В конце концов это привело к упомянутым травмам, также серьезно пострадали локти, колени и кожаные покровы знаменитости.

Изначально у продюсера, действительно. возникли серьезные проблемы с дыханием, однако спустя какое-то время все прошло. Медики поставили Фадееву капельницу, что немного исправило ситуацию. Однако до полного выздоровления звезде еще достаточно далеко.

Также продюсер рассказал, что он и ранее пробовал прыгать с трамплинов, но не таких больших. До происшествия у представителя российского шоу-бизнеса все получалось.

Вполне возможно, что экстремальные трюки просто помогают продюсеру отвлечься от своей профессиональной деятельности. Как сообщалось ранее, Фадеев назвал адом сотрудничество с артистами.