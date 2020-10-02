За последние десятилетия человечество шагнуло далеко вперед. У нас появилась масса гаджетов, которые упростили и разнообразили нашу жизнь. С их приходом появились новые виды передачи информации, среди которых и QR-коды. Сейчас их можно встретить везде: в метро, на рекламе, в учебниках и даже в меню. Как же работают эти белые квадратики? Как в них помещается столько информации? На все эти вопросы нам ответил маркетолог Сергей Строгонов.

Что это такое

QR-code это сокращение от Quick Response Code, которое переводится как «Код быстрого реагирования», или в упрощенном варианте «Быстрый отклик». Его разработали в 1994 году в компании Denso, но применяли только для автоматизации процессов на автомобильных фабриках. Только спустя время он вошел в нашу повседневную жизнь

Из себя он представляет двухмерный штрих-код, который имеет преимущество над обычным штрих-кодом.

«Он позволяет «упаковать» больше данных, считывается под любым углом, хорошо заметен и даже может быть забрендован (иметь разные цвета и встроенные изображения логотипов брендов). Сканируя QR-код, человек мгновенно получает доступ к зашифрованной в нем информации», — уточнил эксперт.

Сферы применения

На данный момент QR-коды в основном используются для передачи следующей информации:

• Ссылка на сайт, профиль в соцсетях, YouTube канал и т.д.

• E-mail

• SMS

• Электронный пропуск

• Номер телефона

• Визитная карточка (которая при сканировании автоматически сохраняется в телефонную книгу смартфона)

• Документы для скачивания

• Купоны на скидку

• Адрес (геолокация)

• Имя и пароль WiFi

• И т.д.

Как пояснил эксперт, чаще коды можно увидеть в рекламных материалах, когда требуется передать потребителю больше информации о продукте/услуге или сопроводить его на следующий этап маркетинговой коммуникации. Стоит отметить, что во время пандемии QR-коды стали применять в качестве пропусков для подтверждения согласованного или обоснованного выхода из дома.

Насколько безопасно использование этих кодов

В беседе с маркетологом мы поинтересовались, насколько безопасно использование QR-кодов. По его словам, понятие «безопасность» можно рассмотреть через «важность» информации, которую нужно передать.

«Сейчас активно продвигается идея использования QR-кодов в качестве безналичной платежной системы (инфраструктуры, аналогичной Visa, MasterCard). Такой формат уже применяют в Китае, Бразилии, Индии, и в этом случае, использование кодов требует реализации серьезных мер безопасности. Потому что главное преимущество QR-кодов — простота и скорость генерирования и обмена данными — является и основным недостатком».

Как оказалось, злоумышленники с легкостью могут подделать или подменить код, а также встроить в него, например, ссылку на зараженное вирусом программное обеспечение.

Использование телефона и его возможности

Не все владельцы современных гаджетов знают, что смартфоны нового поколения могут считывать QR-коды без приложений. Для тех же, кто только недавно «открыл для себя этот секрет», сканирование кодов сначала становится новой занимательной игрой-развлечением, а затем закрепляется в привычках как удобный инструмент для получения информации.

«Главное — что бы среда обитания человека «снабжала» его QR-кодами».

Мы выяснили, что владельцы смартфонов Apple могут без проблем работать с кодами через камеру. Эта функция установлена на устройстве как заводская настройка. А вот со смартфонами, работающими на операционной системе Android могут возникнуть сложности, поскольку не все камеры этих гаджетов приспособлены для работы с кодами. Так что основная масса современных моделей смартфонов уже содержат такую функцию, а некоторым все еще приходится пользоваться сторонними бесплатными приложениями.

Поэтому, если увидите где-то QR-код, смело изучайте информацию. Зачастую она бывает очень интересной и даже полезной.