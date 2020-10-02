Пугачева сообщила о кончине певца Александра Кальянова

Москва, 2 сентября. Трехкратный лауреат премии «Шансон года» Александр Кальянов скончался в возрасте 73 лет, сообщила на своей странице в Instagram Алла Пугачева.

«Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство ему небесное», — написала Пугачева.

При этом она не уточнила, что стало причиной смерти музыканта.

Кальянов дебютировал как певец в 1988 году на «Рождественских встречах», которые каждый год организовывала Пугачева. Его песня «Старое кафе» стала настоящим хитом. До 2005 года музыкант выпустил десять альбомов.

В одном из интервью Кальянов назвал Пугачеву и композитора Игоря Крутого своими творческими «мамой» и «папой».

Слова соболезнования оставили под постом Пугачевой Игорь Крутой, певец Николай Басков, дизайнер Игорь Гуляев, экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин и другие.

Подписчики Примадонны написали почти две тысячи комментариев, выражая сочувствие Пугачевой, потерявшей друга, и соболезнования родным и близким Кальянова.

«Уходят кумиры нашей юности. Царствие небесное», — пишет в комментариях пользователь под ником nadezhdaovchinnikova957.

«Прекрасный человек. Мудрый, глубокий, я помню его лучшие годы известности. Очень жаль», — сожалеет katrinamashenskaya.

«Жаль Кальянова. Царствие небесное. Его «Старое кафе» и бархатный голос никогда не забуду», — добавила olgalobanova6347.