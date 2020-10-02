Сексолог объяснил преимущества силиконовой груди

Москва, 2 октября. Брак с состоятельным мужчиной в возрасте, который сможет обеспечивать всем необходимым свою возлюбленную, может быть даже счастливее, чем обычный. Об этом рассказал сексолог Керим Костоев в интервью iReactor.

По словам специалиста, ради того, чтобы найти так называемого папика, многие девушки готовы даже лечь под нож. Костоев считает, что важно любить свое тело таким, какое оно есть, и не прибегать к услугам косметического хирурга. Но он не отрицает, что большая грудь может стать «путевкой в большой мир».

Костоева подчеркнул, что пышный бюст поможет найти успешного мужчину на пару вечеров, а вот если девушка хочет завести семью, то тут все противоположно.

«Если говорить чисто о физических удовольствиях и внешних, то «папик» выбирает молодую женщину с пышными формами и грудью. А если говорить про отношения, то тут все зависит от того, какой мужчина. Будем откровенны, адекватный, взрослый, серьезный мужчина при деньгах смотрит на женщину, чтобы заводить семейные отношения и строить быт», — объяснил сексолог.

Кроме того, Костоев отметил, что грудь поможет только в привлечении внимания богача, но удержать состоятельного мужчину, который хочет семью и детей, с помощью лишь большого бюста не выйдет.

«Да, пышная грудь поможет найти богатого мужчину. Вопрос в том, что их не так много, а женщин, которые хотят таковых найти, предостаточно. Здесь все зависит от того, чего хочет сама женщина», — добавил сексолог.

Костоев считает, что разумная женщина не станет изменять свое тело, чтобы найти «папика». Он не отрицает, что финансовое благосостояние мужчины имеет значение.

«Но мы живем не в той стране, где каждый второй — миллионер и миллиардер», — подчеркнул он.

Специалист заключил, что для серьезных отношений импланты не нужны.