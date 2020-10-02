Декан экономфака МГУ Аузан готовит «смену пораженцев» для сдачи России

Несмотря на новые вызовы, стоящие перед Россией, ядро ее официального экспертного сообщества по-прежнему представлено информационной обслугой давно ушедших эпох, состоящей из лекторов Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Сложившееся исходя из принятия условий поражения России в холодной войне, это ядро продолжает воспитывать профессиональных «пораженцев». В ведущих вузах страны ведется активная пропаганда неолиберальных экономических учений, призванных обосновать и закрепить подчиненное, вторичное положение России.

ФАН изучил деятельность декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, насаждающего будущим поколениям российских экономистов импортированные из США теории.

Карманная ртуть

Родители Александра Аузана в начале 1950-х годов по распределению поехали работать в Норильск, на строительство секретного предприятия по производству так называемой тяжелой воды для советского ядерного проекта. К слову, именно в Норильск в 1939 году был сослан дед Аузана, главный инженер-механик ВВС РККА Адольф Карлович Аузан. Он был родом из Латгалии, из-под Даугавпилса, во время Гражданской войны стал красным латышским стрелком, но в 1937 году был арестован по одному судебному делу с другим латышом — Яковом Алкснисом.

11 июля 1954 года в семье инженеров появился сын, а уже в сентябре мама с маленьким Сашенькой вернулась в столицу. Здоровье ребенка было очень слабое, он постоянно болел. По мнению самого Аузана, это было связано с тем, что его родители… «ртуть таскали в карманах».

Когда Саше исполнилось 18 лет, он решил поступать в Московский университет, но завалил вступительные экзамены. Однако решительности и упорства ему было не занимать, и с третьей попытки потомок латышского стрелка все-таки поступил на экономический факультет МГУ.

Еще после школы Аузан дал себе слово, что станет преподавателем университета. Поэтому на третьем курсе студент начал учить школьников в экономико-математической школе (ЭМШ) при факультете. Александр изучал политэкономию с большим удовольствием и был очень дружен с однокурсниками: Егором Гайдаром, Александром Шохиным, Андреем Нечаевым и Ярославом Кузьминовым.

В 1979 году Аузан, окончив пятый курс, поступил в аспирантуру, а спустя три года молодой экономист защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие Лениным теории планомерности» — и был назначен директором ЭМШ. На следующий год появилась ставка ассистента на кафедре политической экономии факультета, и Александр начал преподавать студентам.

В 1987 году Гайдар стал редактором и завотделом экономической политики в журнале ЦК КПСС «Коммунист», где беспартийный Аузан становится частым автором. Друзья в полной мере пользуются плодами горбачевской гласности и «плюрализмом мнений». Резкие антипартийные статьи в поддержку Бориса Ельцина Аузан пишет перед октябрьском пленумом и для газеты МГК КПСС «Московская правда», за что однажды заработал похвалу от будущего ельцинского министра печати Михаила Полторанина.

Общество профессионального потребления

К 1989 году Аузан, уже будучи доцентом, поставил перед собой новую цель — стать доктором наук. Тогда же экономиста увлекает политика и правозащитная деятельность. На основе первого ленинградского общества потребителей Аузан и Анатолий Собчак создали Ассоциацию обществ потребителей, первым президентом организации стал будущий мэр Ленинграда.

В памятном 1991 году в качестве профессионального защитника прав нарождающегося класса потребителей экономист в первый раз выехал в США на крупный международный потребительский конгресс, где он познакомился со многими «акулами бизнеса».

«Как-то раз я был в американской организации Better Business Bureau, которая обеспечивает саморегулирование бизнес-среды, — вспоминал Аузан. — Там рассказывали, чем они занимаются: «Мы объясняем компаниям, почему они ведут себя неправильно и как им нужно изменить свое поведение». На мой вопрос, а что будет, если бизнесмен не прислушается к вашим рекомендациям, последовал очень длинный ответ, который на русский я перевел бы так: «Кислород перекроем».

Речь шла об осложнении делового — и не только делового — климата, в котором живет несговорчивый бизнесмен и его компания. Эту рекомендацию экономист хорошо запомнил и часто применял в будущем.

Тогда же Аузан защитил докторскую диссертацию по экономике на тему «Развитие самоуправления в социалистической экономике: политико-экономический аспект», а еще через год стал президентом Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), сменив на этом посту Собчака. Тогда же конфедерация начинает издавать журнал «Спрос», профинансированный из бюджета государственного германского исследовательского института Stiftung Warentest.

Спустя еще два года Аузан стал первым председателем совета Лиги кредитных союзов. Но преподавательскую деятельность он, тем не менее, не оставил и в том же году получил звание профессора экономического факультета МГУ.

Под крылом у Сороса

Такие предприимчивые, склонные к авантюрам люди быстро привлекли внимание «западных друзей России» из разведывательных и прочих подрывных структур, стремящихся как можно глубже укорениться в обществе и «переформатировать» жителей страны.

В 1995 году, когда в России был создан фонд «Открытое общество», входящий в сеть фондов известного миллиардера Джорджа Сороса, Аузан вошел в правление организации. О большом личном доверии американского миллиардера к профессору из МГУ говорит тот факт, что Аузан организовывал визит Сороса в Москву в 1997 году и его встречу с тогдашним президентом «Альфа-Банка» Петром Авеном, а также с другими российскими бизнесменами и общественными деятелями в пресс-центре Третьяковской галереи.

Работа с Соросом позволила профессору экономики получить доступ к западным спонсорам. В августе 1998 года Аузан от имени КонфОП обратился к американской табачной корпорации Philip Morris с просьбой о выделении 100 тысяч долларов «спонсорской помощи» для финансирования своего нового проекта — журнала «Впрок». На деньги американских табачников конфедерация обязывалась оказывать всестороннюю информационную и политическую помощь своему же журналу.

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Вряд ли только американские производители сигарет получили такое письмо с требованием оказать «финансовую поддержку». Вот и постоянный спонсор Аузана не остался в стороне: Джордж Сорос также выделил на журнал «Впрок» приличную сумму. Позже стало известно, что в 2006 году КонфОП получила от фонда миллиардера Майкла Блумберга грант в размере 594 130 долларов, но теперь уже на деятельность по усилению… антитабачного законодательства. Тогда мэр Нью-Йорка активно шел на выборы и использовал глобальную борьбу с табачными корпорациями как удобную политическую платформу.

Щедрые валютные транши на сотни тысяч долларов пришлись в 1998 году как нельзя вовремя. Уже 17 августа правительство России и Центробанк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг, что привело к резкой девальвации рубля. Дефолт, отбросивший страну назад, произошел вследствие валютной политики, проводимой вице-премьером Анатолием Чубайсом, Егором Гайдаром и первым зампредом ЦБ Сергеем Алексашенко.

Но Аузан смог извлечь выгоду и из этого кризиса. При его непосредственном участии был создан Московский клуб кредиторов, выжавший из обескровленного бюджета России серьезные компенсации для частных игроков в рулетку ГКО/ОФЗ — и снова под предлогом «защиты гражданских прав потребителей».

Импорт экономической идеологии

В 2000 году Аузан учредил и спустя четыре года возглавил очередную общественную организацию — Институт национального проекта (ИНП) «Общественный договор». Он был создан для продвижения методологии «Новой институциональной экономической теории», разработанной экономистами США специально для стран с «переходной экономикой», к которым они относили Россию.

«Важно, что мы находимся между двумя моделями, — объяснял Аузан. — И совершенно не факт, что удастся перейти к новой модели. Если не удастся, это не катастрофа, это просто такая депрессивная жизнь около нуля».

Во время одной из своих поездок в США в начале 1990-х Аузан в составе группы ученых-экономистов экономфака МГУ посетил, в частности, Висконсинский университет в Мадисоне. Это учебное заведение еще называют «домом Коммонса» в честь разработчика концепции институционализма, которая классическими экономистами считалась маргинальным направлением в мировой теории.

«Там еще в 30–40-е годы образовалось мощное гнездо институциональной теории, — рассказывал экономист. — И я помню, какое впечатление произвел на меня Дэн Бромли, один из последователей этой школы, известный американский институционалист, который убеждал меня в том, что мы все это знали и понимали раньше, просто пользовались другой терминологией».

Именно на основе концепции неоинституционализма экономист разрабатывал свои предложения для «Стратегии-2010» — стратегического плана социально-экономического развития России на десятилетний период. В будущем Аузан еще не раз участвовал в разработке теорий долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе и заведомо невыполнимой «Стратегии-2020». Это, впрочем, неудивительно: концепции строились на базе крайне спорных американских экономических моделей, не только сильно оторванных от собственно российской ситуации, но и не учитывающих современные геополитические реалии.

Особенности модели неоинституционализма хорошо знакомы экономистам: приоритет в ней отдается неким «общественным институтам», тогда как экономика страны рассматривается как часть социальной системы и низводится с классического «базиса» до уровня таких понятий, как «культура», «наука» или «семья». Соответственно, создав и взяв под контроль многочисленные институты гражданского общества в виде всевозможных «обществ защиты прав» потребителей, акционеров, фондов борьбы с коррупцией и тому подобных структур, можно эффективно контролировать общественные настроения и модели поведения людей.

Через два года профессор получил должность заведующего специально созданной для него кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ и получил еще одно очень почетное назначение — в Комиссию по правам человека при президенте РФ.

Институционный национализм

К созданию новых общественных институтов и защите прав человека Аузан подошел своеобразно. В 2006 году вместе с сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса Георгием Сатаровым он посетил организованный националистом Александром Беловым (Поткиным) из Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ — запрещено на территории РФ) круглый стол под названием «Гражданское общество и защита прав русского народа». Они заявили, что необходимо расширять сотрудничество на правозащитной почве, а Сатаров в своем выступлении признал, что был не прав, подписывая обращение к московским властям о запрете «Русского марша». Еще один «правозащитник» и борец за прав русских Гарри Каспаров прислал ДПНИ приветственную телеграмму.

Такое сотрудничество правозащитников с признанным экстремистским и запрещенным позднее движением тем более удивительно, если учесть, что еще в 1986 году Аузан изучал политэкономию Третьего рейха и даже написал научную статью «Критика экономической системы фашизма» для «Вестника Московского университета».

На следующий год экономист поехал с выступлениями по российским регионам. В конце августа 2007 года в Пермском крае он выступил на форуме «Гражданин России: отечественные традиции, образование и современность», где сообщил собравшимся, что «Пермь — гражданская столица России» и что «в Пермском крае родилось множество гражданских инициатив, которые в дальнейшем получили распространение в стране».

Эта «миссионерская деятельность» по формированию нужного «гражданского общества» была не случайна. С того же 2007 года Александр Аузан вместе с фондом «Индем» и обществом «Мемориал» начали мощную кампанию по поддержке осужденного экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и запустили ежегодные конференции «Российские альтернативы», за которыми справедливо закрепилось название «Ходорковские чтения».

«Дело в том, что жизнь и судьба Михаила Ходорковского ставит ряд вопросов, которые представляют общероссийский интерес и которые надо думать как решать, — рассуждал тогда Аузан. — Ну, например, непризнанность обществом, населением крупных состояний, возникших в ходе приватизации. Или возможность денежного влияния на власть, угроза, исходящая от денег, для политического режима. Или использование суда в качестве инструмента ликвидации той или иной угрозы, и тем самым делегитимизация судебной системы, неправовое использование суда. Вот такого рода проблемы ведь никуда не делись от того, что Ходорковский находится в тюрьме, они продолжают висеть над Россией, и они требуют своего решения».

Тогда же Аузан совместно с экономистом Игорем Юргенсом и соросовским агентом Евгением Гонтмахером стал создателем группы либеральных экономистов «Сигма», занимающихся «ситуационным анализом» и социально-экономическим прогнозированием для «осмысления современного положения России и поиска путей ее модернизации». В 2008 году Аузан и Гонтмахер вошли в правление возглавляемого Юргенсом Института современного развития, также созданного для продвижения в российское экспертное сообщество интересов западных стран.

В июле 2010 года в Москве собралась шестая международная конференция «Ходорковские чтения», на которой Александр Аузан, Сергей Гуриев, Дмитрий Зимин и Сергей Алексашенко снова обсуждали пути развития страны — и ожидаемо пришли к выводу, что «именно с «дела ЮКОСа» развитие России пошло по неверному пути».

Непотопляемый экономист

Несмотря на явно оппозиционные взгляды, Аузан вновь и вновь входит в составы самых разных государственных структур с бюджетным финансированием. В том же году экономист стал членом комиссии при президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России, а затем возглавил консультативную рабочую группу этой же комиссии. Спустя год он стал научным руководителем Института национальных проектов и вместе с еще одним экономистом латышского происхождения Алексеем Кудриным вошел в Экономический совет при президенте РФ. Кроме того, он долгие годы является членом ученого совета экономического факультета ГУ-ВШЭ.

К срежиссированным Госдепом «болотным» событиям декабря 2011 года Аузан отнесся с восторгом.

«Мы блистательно ошиблись, полагая, что изменения никому не нужны, — радовался экономист. — Зимой 2011–2012 года на улицах обнаружился тот субъект, которому нужно развитие. Радует, что это не субъект революции, а субъект эволюции».

Истеричные вопли со сцены блогера Алексея Навального о том, что «мы можем взять Кремль и Белый дом прямо сейчас», профессор экономики, видимо, тоже считает «эволюционным» процессом.

В 2012 году Администрация президента предложила формировать Совет по правам человека не по итогам внутренних консультаций по кандидатам, а открытым голосованием в Интернете. Участвовать в голосовании администрация предложила всем организациям гражданского общества, однако «правозащитники» нашли этот механизм «недемократичным», поскольку их одобрения теперь более не требовалось.

В знак несогласия с новым порядком формирования СПЧ Аузан покинул президентский совет в мае того же года. Вместе с ним из совета вышли и другие деятели: Ида Куклина, Светлана Ганнушкина, Юрий Джибладзе, Алексей Симонов, Татьяна Малева, Дмитрий Орешкин, Эмиль Паин, Елена Панфилова, Федор Лукьянов и Леонид Радзиховский.

На следующий год против ряда экспертов СПЧ, которые добивались отмены приговора по второму делу ЮКОСа, Следственный комитет РФ начал расследование по подозрению в ангажированности, однако подрывная деятельность Аузана вновь осталась без должной оценки. Наоборот, он вошел в Экспертный совета при правительстве РФ и занял должность декана экономического факультета МГУ. Еще два года спустя он оказался в совете директоров крупнейших российских корпораций ПАО «Северсталь» и ПАО «Ростелеком», где отвечал за выработку стратегии и инвестиционной политики.

Телега в колее

Три года назад Александр Аузан вошел в совет директоров ООО «ВЭБ Инновации» и недавно стал инвестором российского разработчика решений для «умного» города «Урус — Умные цифровые сервисы». Тем не менее, российскую экономику профессор МГУ упорно продолжает сравнивать с «телегой», никак не способной выбраться из грязной колеи.

«Мы за XX век сделали спутник, космический корабль, гидротурбину, атомную станцию, но не смогли построить конкурентоспособный автомобиль, холодильник, телевизор или персональный компьютер. Это случайность? Нет», — упорно твердит Аузан.

Но может быть, экономист-неоинституционалист знает какие-то особые рецепты, как вывести страну «из колеи»? Конечно, знает — и даже не скрывает.

«У нас много питьевой воды в Байкале, — щедро делится знаниями профессор Аузан. — Это главное хранилище воды в мире. Можно водой торговать. Это тоже рентное хозяйство. Поскольку мы поставляем мозги Европе, Америке и Израилю, то можно попытаться продавать эти мозги. Брать за образование. Торгуют же футболистами. Можно торговать инженерами, интеллектуалами, программистами».

Этим летом стало известно, что постоянно проживающий в Лондоне глава «Альфа Групп» Михаил Фридман создает в России собственный совет по деловой этике, куда он пригласил и своего старого знакомого Александра Аузана. Ставка Фридмана сполна оправдалась: уже в сентябре профессор вошел в Экспертный совет Государственной думы по вопросам развития экономики.

В совете экономист будет заниматься самой обширной проблематикой: вопросами стратегического планирования и регулирования экономики, развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, промышленности, инноваций, модернизации, цифровой трансформации экономики, регулирования институтов развития, антимонопольного регулирования, внешнеэкономической деятельности, федерального бюджета и межбюджетных отношений, развития агропромышленного комплекса, природопользования, экологии и так далее. Вряд ли у кого-то остались сомнения, чьи интересы станет защищать экономист с таким послужным списком.

Несмотря на десятилетия своей деятельности в интересах западных структур типа Фонда Сороса, Московского центра Карнеги (признаны иноагентами) и других откровенно враждебных организаций, профессор Александр Аузан продолжает возглавлять престижнейший факультет ведущего российского вуза и учит будущих экономистов по подрывным методикам, вызвавшим за последние два десятилетия ряд глобальных кризисов и обрушивших экономику не одного государства.