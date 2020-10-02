Поступок Джигана в святилище Северной Осетии разгневал жителей

Москва, 2 октября. Подписчики российского рэп-исполнителя Джигана осудили кумира за неподобающий внешний вид, который оказалась совсем не к месту. Дело в том, что накануне музыкант поделился с фанатами снимком из «места силы» — мужского святилища «Реком» в Северной Осетии. Фото было опубликовано на его странице в Instagram.

Жителей Кавказа разгневали опубликованные снимки, после чего они призвали музыканта к ответу. Оказалось, что в святилище в Цейском ущелье нельзя пить, курить, ругаться, нарушать его пределы, пускать на территорию женщин. Однако Джиган забыл снять обувь, в которой также нельзя посещать это место, передает Пятый канал.

«Джиган, в следующий раз, когда приедете в гости сюда, в это самое место, то будьте добры, разувайтесь, и ни единого мата… уважайте святые места других народов», — написал один из фолловеров. «Это круто, конечно, но в кроссовках не надо туда наступать», — вторил ему другой фанат.

Стоит сказать, что некоторые поклонники пытались защитить Джигана. Они ссылались на то, что музыкант мог просто не знать об этих табу. Однако вставших на сторону певца людей сразу же атаковали контраргументами.

«Бывают единичные случаи, те, у кого что-то с ногой! Там тебя сразу спросят, почему ты не босиком, не один человек, а каждый спросит!» — возразили они в комментариях к фото.

Сам артист пока на претензии не ответил.