Москва, 2 октября. Авторы опубликованного на сайте Sohu материала пришли к выводу, что стелс-технологии не помогут американским истребителям проникнуть на территорию РФ. Им помешают российские средства РЭБ, в том числе и комплекс «Мурманск-БН», сообщает «ПолитРоссия».

Эксперты из Китая не сомневаются в способности российских военных отразить атаку вражеской авиации. Дело в том, что специалисты РФ серьезно занимаются разработкой средств РЭБ, крайне актуальных для сегодняшнего дня. Особого внимания заслуживает комплекс «Мурманск-БН», который эксперты назвали одной из наиболее мощных систем радиоэлектронной борьбы.

«Комплекс предназначен для создания помех радиосвязи с радиусом действия более 3000 километров», — заметил автор статьи.

Однако российская разработка может применяться не только для этого. Система способна обнаруживать коротковолновую систему связи, которая обеспечивает коммуникацию между военнослужащими США. Приемниками и передатчиками этой системы оснащены самолеты, корабли и наземные базы.

Недавно «Мурманск-БН» появился и на территории Калининградской области. Именно в этом регионе размещение РЭБ крайне важно, так как он является форпостом РФ, окруженным членами НАТО. Данная установка поможет ВС РФ противостоять почти любым угрозам, исходящим от потенциального противника.

«Развернута самая мощная в мире система радиоэлектронной борьбы дальнего действия, лучшим истребителям будет некуда спрятаться», — считают аналитики.

Развертывание системы РЭБ в Калининградской области действительно является актуальной мерой. Как сообщалось ранее, ВВС США возрождают в Англии эскадрилью времен холодной войны.