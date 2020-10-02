Военный эксперт объяснил превосходство танка Т-72

Москва, 2 октября. Эксперты Военно-исторического музея Дрездена Йенс Венер и Бернард Каст пришли к выводу, что Т-72 является «лучшим танком для третьей мировой войны». Об этом сообщает радио Sputnik.

Военный политолог Владимир Богатырев прокомментировал заявление иностранных специалистов.

По мнению Йенса Венера и Каста, если бы третья мировая началась во времена холодной войны, то Т-72 был бы наиболее эффективной боевой машиной из всех существующих. Богатырев не стал оспаривать точку зрения коллег и заявил, что их оценка совершенно верна.

Дело в том, что на момент создания Т-72, в 70-е годы прошлого века был крайне актуален, но он вполне может применяться и сейчас. Танк прошел глубокую модернизацию, его характеристики улучшились, и он до сих пор может сражаться на равных с западными аналогами.

Как заметил Богатырев, у Т-72 очень мощное вооружение, позволяющее боевой машине использовать управляемые ракетные снаряды и поражать противника на больших дистанциях. Кроме того, отечественный танк куда меньше западных образцов, что делает его поражение большой проблемой для противника. Основной боевой танк СССР и России достаточно быстр и хорошо зарекомендовал себя в разных климатических условиях.

«Совокупность этих факторов и позволяет этому танку являться наиболее продвинутым и наиболее отвечающим современным требованиям», — объяснил эксперт.

Стоит сказать, что и США осознают исходящую от российских боевых машин угрозу и создают инструменты для противодействия им. Как сообщалось ранее, в Америке похвастались новыми роботами, способными вычислить и «уничтожить» Т-72.