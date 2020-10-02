Директор Моисеева рассказал всю правду о здоровье артиста

Москва, 2 октября. Директор певца Бориса Моисеева заявил, что артист больше не желает говорить о своем здоровье. Об этом сообщает «Пятый канал».



В последние дни в СМИ активно обсуждаются слухи о серьезном ухудшении состояния здоровья Моисеева. Эту информацию подтвердила модель и певица Алена Кравец. Она отметила, что певец совсем плох и буквально прикован к постели.

«Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось. Не хочется верить этому, но, к сожалению, все подтверждают эту информацию», — сказала модель в одном из интервью.

Однако, как говорит директор певца Сергей Горох, артистка не только не приезжала домой к Борису, но и не общалась с ним по телефону или в соцсетях. Более того, Моисеев даже не знаком с ней. Откуда взялась у нее информация – остается тайной.

По словам Гороха, сам Моисеев больше не хочет давать интервью и говорить о своем здоровье. Директор рассказал, что Борис Моисеев чувствует себя хорошо и пребывает в отличном настроении. Его чувство юмора, несмотря на перенесенный инсульт, не пострадало. Артист смотрит телепередачи и в курсе всего происходящего в мире и стране.

Алене Кравец Борис передал пожелания крепкого здоровья и посоветовал заниматься собой, а не собирать липовые сенсации для участия в сомнительных передачах.



Также Горох рассказал, что Алла Пугачева, как только до нее дошли слухи о плохом самочувствии Моисеева, сразу связалась с другом и коллегой. Примадонна предложила Борису материальную помощь. Певец отказался от финансовой поддержки, поскольку в ней не нуждается.