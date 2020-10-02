В Совфеде уверены, что увеличение маткапитала приведет к росту рождаемости

Москва, 2 октября. Повышение материнского капитала может привести к росту рождаемости в России. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский, передает Nation News.

Он назвал эту меру нужной и важной для семей с детьми. По словам сенатора, до создания материнского капитала молодые семьи находились в трудном положении.

«Увеличение материнского капитала — это очень позитивная и нужная мера. <…> Недавно введенные меры поддержки были хорошо приняты обществом. Появилось большое количество ребятни, был даже в определенной степени бэби-бум», — сказал собеседник издания.

Он обратил внимание на то, что государство всеми силами старается поддержать россиян. Рязанский пояснил, что рост рождаемости мотивирует на строительство новых детских садов, детских площадок. Также, как заметил сенатор, развивается система дополнительного образования.