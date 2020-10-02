Ефремов в новой жалобе на приговор заявил о давлении Пашаева

Москва, 2 октября. Актер Михаил Ефремов направил в суд жалобу на приговор. В документе он подчеркнул, что на него было оказано давление со стороны тогдашнего защитника Эльмана Пашаева, пишет ТАСС.

Осужденный артист написал, что раскаивается в совершенном преступлении. По его словам, он хотел еще в суде полностью признать вину, но юрист запретил ему это делать.

Ефремов рассказал также, что записал видеообращение с раскаянием в содеянном еще до того, как к защите подключился Пашаев. Артист отметил, что юрист настойчиво ему заявлял об известном ему способе, как надо «защищаться», чтобы исход разбирательства был максимально благополучным. Он добавил, что согласился с принципом «слушать адвоката».

Примечательно, что ранее Пашаев поставил себе в заслугу записанное Ефремовым обращение.

Кстати, артист подал еще одно заявление в суд, в котором отказался от услуг юриста Пашаева.

Напомним, что Ефремов стали виновником смертельной аварии, произошедшей 8 июня в Москве. Пьяный артист сел за руль джипа, но не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого позднее погиб.