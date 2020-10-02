«ВКонтакте» вручит подарки на миллиард рублей

Москва, 2 октября. Пользователи «ВКонтакте» могут выиграть массу призов. Раздача подарков приурочена к 14-летию соцсети, рассказал главный исполнительный директор компании Андрей Рогозов, пишет SM-News.

Очередная годовщина «ВКонтакте» будет 10 октября. По словам топ-менеджера, для пользователей приготовлены подарки на общую сумму в один миллиард рублей. Для получения необходимо воспользоваться приложением «Колесо фортуны».

Топ-менеджер отметил, что у пользователей есть возможность повысить свои шансы. Для этого рекомендовано сделать пожертвование «Подари жизнь». Побороться можно за самокат, смартфон или скидки в партнерских сервисах.

Розыгрыш суперпризов будет проходить в годовщину «ВКонтакте». Кроме того, до 15 октября будут действовать предложения с подарками.

Рогозов напомнил, что за годы деятельности соцсеть масштабно «разрослась». Ежемесячно сервисами, которые в нее входят, пользуются около 100 млн человек.