Жители Подмосковья смогут оформить субсидии на ЖКУ онлайн

Москва, 2 октября. Жители Московской области могут оформить льготы на оплату услуг ЖКХ, воспользовавшись электронным сервисом «Умная платежка», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В сентябре 2020 года в Московской области стартовал проект «Умная платежка», с помощью которого жители Подмосковья могут получить субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, на льготы могут претендовать граждане, чьи расходы на оплату ЖКХ составляют более 22% от общего дохода семьи. Субсидия высчитывается из размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.

«Одной из доступных услуг является получение субсидий и льгот на оплату ЖКУ. Заявление можно подать через личный кабинет МособлЕИРЦ и мобильное приложение, через одноименный раздел меню», — сообщает ведомство.

По данным главы Министерства ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, к настоящему моменту приложение скачали около 70 тысяч человек.

«Приложение позволяет настроить автоплатежи и управлять несколькими лицевыми счетами одновременно — эти услуги экономят большое количество времени в управлении коммунальными счетами», — отметил министр.

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