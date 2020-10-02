Украина не будет помогать сторонам конфликта в Карабахе

Киев, 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Черновицкой области заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает телеканал Украина-24.

«Мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией, призываем к деэскалации этого конфликта», — отметил Зеленский.

Глава государства также добавил, что о военной помощи противоборствующим сторонам «речь даже не идет».

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. До сих пор там продолжаются масштабные боестолкновения между военными Армении и Азербайджана. Ранее президент России Владимир Путин и глава Правительства Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в зоне конфликта.

ФАН следит за развитием ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и ведет онлайн-трансляцию с места событий.