Киев, 2 октября. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина, лишившаяся экономики, медицины и образования, не состоялась как государство, передает «ПолитНавигатор».

Савченко указала, что за минувшие пять лет жители Украины «увидели, как стремительно развивается мир, они увидели новые технологии». По словам экс-депутата Рады, речь идет о «прорывах в научно-технической революции». Она объяснила, почему Украина не состоялась как государство: в стране нет медицины, образования и армии.

«Но не на Украине — они это увидели за границей, куда они массово выезжают», — пояснила свою мысль Надежда Савченко.

Она добавила, что украинцы ощутили не просто падение уровня промышленности, но и поняли, что армия не сможет их защитить в случае необходимости. Кроме того, граждане осознали, «что у страны больше нет медицины для народа, и она убивается с каждым днем».

Савченко также указала, что на Украине нет и образования, так как «быдлом управлять легче». С ее точки зрения, за минувшие пять лет стало понятно, что Украина как государство не состоялось.