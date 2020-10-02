Россиянам объяснили, кто получит оплачиваемый отпуск на время каникул

Москва, 2 октября. Родители школьников могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск во время внеочередных каникул, если они работают в государственных организациях. Сотрудники частных компаний лишены такой возможности. Об этом в интервью Nation News сообщила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Ранее депутат Госдумы РФ Елена Строкова предложила дать право на оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов на период каникул, организованных из-за пандемии.

«Идея хорошая, но надо понять, откуда брать деньги. Если об этом должны подумать работодатели, то это неправильно. Выходит, что они должны либо свой бизнес забросить, либо деньги выплачивать», — считает Буцкая.

Женщина уверена, что родители школьников должны получать МРОТ из средств федерального бюджета, если им предлагают остаться дома. По ее словам, в данном случае нагрузка на работодателей будет неуместной и несправедливой.

«Всем негосударственным компаниям через одного очень сложно. За реализацию инициатив должно отвечать государство», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что родители не могут сидеть дома без зарплаты. При этом, если в частных организациях сотрудники массово начнут уходить в оплачиваемый отпуск, то многим предприятиям придется закрыться.