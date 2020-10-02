Захарова назвала новые санкции ЕС давлением на власти Белоруссии

Москва, 2 октября. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нелегитимными новые санкции против Белоруссии, которые утвердили в ЕС. Она отметила, что такое давление подрывает основы международного права, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Захарова констатировала, что значимым фактором для стабилизации ситуации в Белоруссии является сдержанный подход. Однако ЕС выбрал санкции, которые, как подчеркнула дипломат, носят односторонний формат. Ограничения не только противоречат международным нормам, но и «накладывают тень» на Совбез ООН.

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны», — заявила Захарова.

Она обратила внимание, что европейские политики проигнорировали намерение Минска провести конституционную реформу, чтобы повысить степень либерализации политической системы. В ЕС не хотят замечать, что белорусские власти предпринимают попытки урегулировать ситуацию именно с точки зрения права, где бы учитывалось мнение всех категорией белорусов.

Действия ЕС противоречат сделанным ранее заявлениям. Захарова считает, что Запад вмешивается во внутренние дела республики. Ведь некоторым европейским странам хочется не мира в Белоруссии, а поддержание очага напряженности.