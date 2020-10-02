Заявление потерявшего дочь Конкина возмутило зрителей «Пусть говорят»

Москва, 2 октября. Российский актер Владимир Конкин вызвал негодование у зрителей ток-шоу «Пусть говорят», заявив, что в трагической гибели его дочери виновен ее жених Михаил Серов, передает «Экономика сегодня».

Смерть Софии Конкиной стала темой очередного выпуска телепередачи «Пусть говорят». В студии присутствовал жених погибшей девушки Михаил Серов. При этом Владимир Конкин не принимал участие в съемках ток-шоу, однако в студии были продемонстрированы фрагменты из предыдущих выпусков, в которых он утверждает, что Серов виновен в гибели его дочери.

Заявления Конкина вызвали негодование у зрителей, которые выразили уверенность, что обвинения отца погибшей в адрес Серова связаны с негативным отношением актера к избраннику дочери. Телезрители удивились самообладанию и выдержке Серова, выразив уверенность, что он не виновен в трагической гибели Софии.

«Михаил, если вы читаете комментарии, то знайте, что большая часть зрителей уверены, что вы ни в чем не виноваты», — пишет Илга Чепчугова.

«Верю Михаилу. Такой прессинг на него — поневоле можно сказать что-то не то», — отмечает Rus Tana.

«Мужик — обычный работяга, ни в чем он не виноват. Противно слушать нападки», — пишет Dolce Италия.

«А причем здесь Михаил? Виноват в том, что она выпила и ушла по своим делам? Он же ей не нянька. Взрослая женщина, со своей прошлой жизнью», — отмечает Butterfly 74.

«Конкин не знает Михаила. Зачем же так наезжать на него?» — задается вопросом Elgiya W.

Напомним, 23 сентября София Конкина отправилась в бассейн, однако домой так и не вернулась. Позднее родственникам девушки позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что София находится в реанимации. Врачи боролись за жизнь девушки, однако в ночь на 24 сентября она скончалась.