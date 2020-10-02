Хирург назвал причины негативного отношения россиян к «пластике»

Москва, 2 октября. Принять «пластику», как часть современной жизни, россиянам не позволяют низкий уровень жизни и безденежье. Об этом в интервью Nation News заявил практикующий пластический хирург Владимир Плахотин.

Ранее аналитики развлекательной социальной сети «Фотострана» провели социологический опрос, который касался отношения россиян к пластической хирургии. Оказалось, что из 10 тысяч человек около половины против подобных манипуляций с телом, 26% — равнодушны к этому вопросу, а 15% респондентов заявили, что с радостью бы поменяли в себе что-нибудь.

Плахотин объяснил такое отношение к косметической хирургии как последствия слабой финансовой обеспеченности населения.

«Те, кто против пластики, имеют слабую экономическую базу. Скорее всего, они находятся ниже уровня бедности. Им нужно думать, на что купить хлеб, колбасу и как оплатить коммунальные услуги. Конечно, они негативно относятся и считают это глупостью, потому что денег нет», — заявил хирург.

Он пояснил, что 15% человек, высказавшихся за «пластику», относятся к категории зажиточных людей. Эта прослойка населения может себе позволить любые процедуры, которыми чаще всего пользуются женщины.

«Потому что это не вредит ее бюджету — она и в ресторан сходит, и детей выучит, и в отпуск полетит», — считает эксперт.

Также он подчеркнул, что нужно пользоваться услугами только проверенных врачей. Он отметил, что не стоит ждать чуда за маленькие деньги.