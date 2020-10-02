Манукян: Инсайды от спецслужб ФРГ о Навальном вновь подтверждаются

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян на основании последних новостей о разоткровенничавшемся в Германии блогере Алексее Навальном делает вывод, что опубликованные на сайте ФАН инсайды от спецслужб ФРГ вновь подтверждаются.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает очевидным работу Алексея Навального в интересах западных спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что, по имеющейся информации, с Навальным работают непосредственно специалисты ЦРУ.

Напомним, ранее на сайте Федерального агентства новостей вышло несколько материалов Вадима Манукяна, основанных на инсайдах от источника в спецслужбах ФРГ, в которых была информация о Навальном, на тот момент неподтвержденная. Теперь данные, полученные от источника, находят свое подтверждение буквально в онлайн-режиме, отмечает Манукян.

Инсайды, которым можно доверять. Колонка Вадима Манукяна

Признаюсь, вечер 24 августа стал для меня шокирующим. Не каждый день получаешь от источника информацию, которая может иметь огромное значение для международной политики. Тем более если речь идет о масштабной провокации с участием западных спецслужб.

Самоотравление или провокационная инсценировка

В тот день со мной связался политтехнолог Владислав Рогимов, готовый поделиться информацией, которая могла полностью перевернуть историю с якобы «отравлением» Алексея Навального. Судя по полученным Рогимовым данным, вся история с неожиданной болезнью Навального была совсем не такой, как это пытались выставить его западные покровители.

Рогимов передал инсайд, который ему удалось получить из недр спецслужб Германии, согласно которому история с Навальным могла быть самоотравлением либо провокационной инсценировкой соратников скандального блогера.

Признаюсь, первой моей реакцией был скепсис, и я попросил Рогимова раскрыть всю цепочку появления этого инсайда. Когда политтехнолог раскрыл мне подробности того, откуда взялась информация, у меня не осталось сомнений в серьезности этих сведений, и я поделился инсайдом с ФАН. Косвенным подтверждением этой публикации стали данные, попавшие на страницы газеты Le Monde в результате недобросовестного слива французской стороной телефонных переговоров лидеров России и Франции.

Выход Навального из комы и отъезд из «Шарите»

Вечером 4 сентября по уже знакомому каналу связи я получил новую информацию из того же источника. Так мы узнали, что Алексей Навальный вышел из комы и вскоре покинет гостеприимную «Шарите». Этот инсайд вскоре нашел подтверждение в официальном пресс-релизе клиники от 7 сентября. А вскоре мы узнаем, что Навальный был спешно выписан из «Шарите», и, как теперь известно, прячется на какой-то съемной квартире под усиленной охраной. Тот факт, что как минимум три дня немецкая клиника скрывала выход Навального из комы, заставляет задуматься, что еще они скрывают?

Мария Певчих и MI6

Видимо, западным покровителям Навального есть что скрывать. Вечером 11 сентября у меня по уже известному читателям ФАН каналу появляется информация о сотруднице Навального — некой Марии Певчих, которая, оказывается, работает на британскую разведку MI6. Есть немало доказательств, что именно Певчих была непосредственной исполнительницей провокации с мнимым «отравлением» Навального.

Более того, удается узнать, что никакого яда из группы «Новичок» в деле Навального не было, и что средство, которым блогера «вырубили» его помощники, быстро выводится из организма. Именно поэтому яд в организме Навального не смогли обнаружить омские врачи, которые с легким сердцем отпустили проблемного пациента в Берлин. Подтверждение этому было в ряде журналистских публикаций, которые ссылались на исследования химиков.

Навальный и ЦРУ

Вечером 24 сентября я получил последний на данный момент инсайд из недр спецслужб Германии, и эти сведения считаю наиболее значимыми. Именно тогда источник впервые передал информацию, что с Навальным плотно работают западные спецслужбы и что теперь он действует в интересах ЦРУ.

29 сентября такая же информация появилась в популярном Telegram-канале «Незыгарь». А уже 1 октября Вячеслав Володин и Дмитрий Песков публично подтвердили, что имеют заслуживающую доверия информацию, что Алексей Навальный работает в интересах западных спецслужб, а если говорить конкретнее, — сотрудничает с ЦРУ.

ФАН на передовой

Таким образом, уже сегодня можно открыто говорить, что Федеральное агентство новостей, благодаря нашим инсайдам, стало первым СМИ в России, которое раскрыло в полном объеме провокацию Запада, устроенную с использованием якобы отравленного «Новичком» Алексея Навального.