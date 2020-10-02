СК РФ расследует гибель журналистки в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 2 октября. Следственный комитет опроверг тот факт, что смерть журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой) связана с проведением у нее обысков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что 2 октября тело женщины с многочисленными ожогами было обнаружено возле здания регионального УМВД в Нижнем Новгороде.

В некоторых СМИ писали, будто ее гибель связана с проведением обысков, что абсолютно не соответствует действительности, утверждают в СК. В правоохранительной структуре подчеркнули, что погибшая проходила по уголовному делу исключительно в качестве свидетеля.