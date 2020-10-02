Представитель ВОЗ призвала Россию не вводить карантин из-за коронавируса

Москва, 2 октября. России не следует повторно вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, так как нынешний опыт позволяет вести борьбу с заболеванием без ущерба для социально-экономической жизнедеятельности. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает Forbes.

«Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — пояснила представитель ВОЗ.

Вуйнович отметила, что ограничительные меры замораживают экономику, а также оказывают негативное влияние на систему здравоохранения, в результате чего пациенты с другими тяжелыми заболеваниями лишаются медицинской помощи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о существенном росте заболеваемости коронавирусом в столице, назвав ситуацию близкой к критичной. По его словам, в последние дни в Москве ежесуточно фиксируется более двух тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, Собянин обязал работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников.