Юрист объяснил, чем обернется исполнение Аллегровой песни Распутиной

Москва, 2 октября. Российская певица Ирина Аллегрова и продюсер Игорь Крутой представили новую песню, вокруг которой развернулся скандал. Оказалось, эта композиция уже когда-то звучала в исполнении Маши Распутиной. Юрист Сергей Жорин в разговоре с «ПолитЭкспертом» рассказал, при каких условиях песня «Осень» может привести к конфликту сторон.

Творческий тандем Аллегровой и Крутого явно не ожидал такого поворота событий. После презентации новой песни Маша Распутина заявила, что их «новую» песню она пела еще в конце 90-х годов прошлого века. По словам Распутиной, текст песни был приобретен у поэта Леонида Дербенева.

Звезда отметила, что стихи были написаны специально для нее, поэтому она не понимает, как они оказались у Крутого. Юрист Сергей Жорин пояснил, что передачу прав на текст песни автор мог совершить по-разному.

«Когда покупаются произведения, будь то текст, песня, музыка или все произведение целиком, если правильно приобретать, то подписывается соглашение, договор об отчуждении исключительных прав», — говорит адвокат.

По его словам, текст песни мог быть продан, сдан в аренду или взят во временное пользование. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо доподлинно установить, заключала ли Распутина соглашение с автором текста. Если певица является законной владелицей авторских прав, то исполнение песни может обернуться для тандема неприятностями.