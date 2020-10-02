Бывший глава Миасса Ардабьевский умер в московской больнице

Москва, 2 октября. Бывший глава администрации Миасса Челябинской области Виктор Ардабьевский скончался в закрытом отделении 20-й больницы после двух перенесенных операций. Об этом сообщил источник ФАН.

Ардабьевский находился в стационаре с середины сентября. Медики выявили у него язву, желчнокаменную болезнь и холецистит. Сообщение о смерти подтвердили в пресс-службе столичного главка ФСИН. По предварительным данным, причиной смерти могло стать хроническое заболевание.

«Ардабьевский умер в «Матросской тишине». Причина смерти пока не называется», — пишет Ura.ru.

Напомним, бывший глава администрации находился под стражей с 2013 года по обвинениям в участии в ОПГ и убийствах. По версии следствия, именно он причастен к убийству коммерсанта Павла Сидорова и еще ряда других предпринимателей.