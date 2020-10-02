Артиллерийские взрывы вновь раздаются в Степанакерте

Степанакерт, 2 октября. Артиллерийские взрывы вновь слышны в центре столицы Нагорного Карабаха. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Жители Степанакерта спускаются в подвалы и бомбоубежища. К настоящему моменту нет информации о цели обстрела.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. До сих пор там продолжаются масштабные боестолкновения между военными Армении и Азербайджана. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Правительства Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в зоне конфликта.

ФАН следит за развитием ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и ведет онлайн-трансляцию с места событий.