Американцы не доверяют Facebook и Twitter

Вашингтон, 2 октября. Социальные сети очень популярны в США, однако уровень доверия к тем же Facebook, Twitter и TikTok оказался крайне низким. Результатами исследований поделилось издание Business insider.

Американцы оценивали популярные сервисы по нескольким критериям: сообщество, реклама, безопасность и легитимность.

Больше всего пользователи Штатов доверяют LinkedIn (73%) и Pinterest (66%). В три раза меньше соответствующий показатель у Facebook, Twitter и TikTok.

По мнению американцев, указанные аутсайдеры не обеспечивают должного уровня безопасности при хранении персональных данных и создании среды для контента. Примечательно, что отношение пользователей напрямую сказывается на публикации рекламы. Неудивительно, что крупные международные компании отказались от рекламных услуг Facebook.

Представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич напомнил, что подрыв доверия мог быть связан и с тем, что на этих платформах нередко публиковались фейки, контент деструктивного содержания, данные соцсети оказывались в эпицентре скандалов.

Он отметил, что Facebook и Twitter уже неоднократно демонстрировали себя как монополисты в IT-сфере, нарушая законодательство других государств, сообщает «Ридус».