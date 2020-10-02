Политолог рассказал, почему Киев может забыть про выдачу Януковича

Украинская сторона может забыть про выдачу Януковича, Россия его не вернет, уверен политолог Богдан Безпалько.

Ранее стало известно, что приговор экс-президенту страны Виктору Януковичу по делу о госизмене вступил в силу. Его заочно осудили на 13 лет лишения свободы, и теперь прокуратура намерена добиться от России выдачи бывшего главы государства для отбывания наказания, сообщил руководитель группы прокуроров Руслан Кравченко

Сторона защиты уверена, что решение сугубо политическое и собирается обжаловать его в Верховном суде.

«Сегодня [приговор] вступил [в силу]», — заявил Кравченко и добавил, что прокуратура намерена обратиться к России и потребовать от нее выдачи экс-президента.

Однако про выдачу Януковича Киев может забыть, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он отметил: приговор свидетельствует о том, что политика Порошенко продолжается даже при новом президенте.

«Неважно, что Зеленский сменил Порошенко, он продолжает его политику. Но, безусловно, Россия не отдаст Януковича, пока у власти находится Владимир Путин, и пока у власти находится нынешняя политическая вертикаль. То есть должны произойти очень радикальные изменения в нашей политической системе, которые будут свидетельствовать о том, что Россия отказывается от Крыма, от Донбасса, от Януковича в том числе. Тогда, может быть, и выдадут, но и то не факт. А что касается суда, то логика этих людей понятна, но в целом решения судов на Украине все равно не исполняются, поэтому что есть решение суда, что его нет — это почти ни на что не влияет», — говорит эксперт.

В качестве подтверждения своих слов он привел в пример отсутствие сдвигов по делу об убийстве известного писателя Олеся Бузины, отсутствие каких-либо данных в расследовании убийства Небесной сотни и тем более отсутствие должного расследования преступления, которое было совершено в Одессе 2 мая 2014 года, когда живьем сожгли людей в здании Дома профсоюзов.

«Соответственно, решение по Януковичу будет также служить чисто формальным поводом, чтобы не пускать Януковича на Украину, не допускать его к политической борьбе и держать его на расстоянии. При этом всячески подчеркивая, что он, в соответствии с формальным решением суда, на Украине является преступником. Киев, конечно, может попробовать обратиться в Интерпол, но людей, которых преследуют по политическим мотивам, как правило, Интерпол не может из каких-либо государств изъять и передать требующей стороне. Это достаточно загруженная организация, там очень много разного рода дел, связанных с чисто уголовными преступлениями — похищение людей, торговля наркотиками, убийства, контрабанда и т. д. А здесь совершенно очевиден политический мотив преследования, несмотря на то, что решение суда формально может базироваться на нарушении в том числе уголовного кодекса», — продолжает собеседник ФАН.

Соответственно, в случае обращения Украины в Интерпол российское руководство будет ссылаться на политические мотивы преследования Виктора Януковича, и Киев его опять же не получит.

«Но его не отдадут не потому, что он хороший, а потому что это потеря лица для самого российского руководства, а во-вторых, потому что это правда — Януковича действительно преследуют не за его экономическое или какие-либо другие преступления, его преследуют, потому что он был президентом, которого свергли и который остался жив», — заключил Богдан Безпалько.

Напомним, в конце января прошлого года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о государственной измене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Сам бывший президент считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был «политическим заказом».