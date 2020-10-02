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Политолог рассказал, почему Киев может забыть про выдачу Януковича

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Политолог рассказал, почему Киев может забыть про выдачу Януковича

Украинская сторона может забыть про выдачу Януковича, Россия его не вернет, уверен политолог Богдан Безпалько.

Ранее стало известно, что приговор экс-президенту страны Виктору Януковичу по делу о госизмене вступил в силу. Его заочно осудили на 13 лет лишения свободы, и теперь прокуратура намерена добиться от России выдачи бывшего главы государства для отбывания наказания, сообщил руководитель группы прокуроров Руслан Кравченко

Сторона защиты уверена, что решение сугубо политическое и собирается обжаловать его в Верховном суде.

«Сегодня [приговор] вступил [в силу]», — заявил Кравченко и добавил, что прокуратура намерена обратиться к России и потребовать от нее выдачи экс-президента.

Однако про выдачу Януковича Киев может забыть, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он отметил: приговор свидетельствует о том, что политика Порошенко продолжается даже при новом президенте.

Политолог рассказал, почему Киев может забыть про выдачу Януковича

«Неважно, что Зеленский сменил Порошенко, он продолжает его политику. Но, безусловно, Россия не отдаст Януковича, пока у власти находится Владимир Путин, и пока у власти находится нынешняя политическая вертикаль. То есть должны произойти очень радикальные изменения в нашей политической системе, которые будут свидетельствовать о том, что Россия отказывается от Крыма, от Донбасса, от Януковича в том числе. Тогда, может быть, и выдадут, но и то не факт. А что касается суда, то логика этих людей понятна, но в целом решения судов на Украине все равно не исполняются, поэтому что есть решение суда, что его нет — это почти ни на что не влияет», — говорит эксперт.

В качестве подтверждения своих слов он привел в пример отсутствие сдвигов по делу об убийстве известного писателя Олеся Бузины, отсутствие каких-либо данных в расследовании убийства Небесной сотни и тем более отсутствие должного расследования преступления, которое было совершено в Одессе 2 мая 2014 года, когда живьем сожгли людей в здании Дома профсоюзов.

«Соответственно,  решение по Януковичу будет также служить чисто формальным поводом, чтобы не пускать Януковича на Украину, не допускать его к политической борьбе и держать его на расстоянии. При этом всячески подчеркивая, что он, в соответствии с формальным решением суда, на Украине является преступником. Киев, конечно, может попробовать обратиться в Интерпол, но людей, которых преследуют по политическим мотивам, как правило, Интерпол не может из каких-либо государств изъять и передать требующей стороне. Это достаточно загруженная организация, там очень много разного рода дел, связанных с чисто уголовными преступлениями — похищение людей, торговля наркотиками, убийства, контрабанда и т. д. А здесь совершенно очевиден политический мотив преследования, несмотря на то, что решение суда формально может базироваться на нарушении в том числе уголовного кодекса», — продолжает собеседник ФАН.

Виктор Янукович

Соответственно, в случае обращения Украины в Интерпол российское руководство будет ссылаться на политические мотивы преследования Виктора Януковича, и Киев его опять же не получит.

«Но его не отдадут не потому, что он хороший, а потому что это потеря лица для самого российского руководства, а во-вторых, потому что это правда — Януковича действительно преследуют не за его экономическое или какие-либо другие преступления, его преследуют, потому что он был президентом, которого свергли и который остался жив», — заключил Богдан Безпалько.

Напомним, в конце января прошлого года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о государственной измене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Сам бывший президент считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был «политическим заказом».

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