Украинский турист рассказал ФАН о завышении цен на COVID-тесты в Турции

Гражданина Украины обманул гид в Турции. Отдыхающему в начале отпуска назвали одну стоимость теста на коронавирус, а перед отъездом цена выросла в два раза. В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей пострадавший Иван К. подтвердил корыстный умысел турагента в отеле.

Инцидент произошел в городе Бодрум. Молодой человек выложил в своем Instagram-аккаунте видео, в котором рассказывает о неприятном случае в турецком отеле.

«Вчера такая интересная ситуация случилась. Я же гражданин Украины. И чтобы мне попасть обратно в Москву нужно сдать тест на коронавирус. Нам гид в начале сказал, что это будет стоить 30 евро и можно будет сделать его в гостинице. В итоге в конце нашего отдыха оказалось, что нужно заплатить 70 евро», — заявил Иван.

В интервью ФАН пострадавший назвал две причины резкого изменения цены. Первая — гид дезинформировала отдыхающих, не зная всех тонкостей проведения теста на коронавирус в Турции. Вторая — сотрудник специально пытался продать тест дороже, чтобы получить собственную выгоду.

Чтобы не переплачивать, молодой человек решил сдать его в госпитале самостоятельно. Но и на этом этапе возникли трудности из-за турагента.

«Мы решили сами поехать. Позвонили гиду, спросили адрес. Она дала нам неверный адрес, не правильно объяснила, как добраться. Поэтому мы запутались, обращались за помощью к местным жителям. В итоге в больнице нам сказали, что сдавать тест нужно в другом месте. Пришлось перенести все на следующий день», — рассказал турист.

Иван имеет вид на жительство в России и после отпуска в Турции направлялся в Москву. Тест на COVID-19 мужчине нужно было предоставить за три дня до вылета, но из-за возникших неприятностей он сдал документы намного позже.

«Удалось получить результаты ровно за сутки до вылета, так как два дня пришлось потратить на выяснение всех нюансов. Все обошлось в 250 лир», — сказал собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о занижении статистики зараженных COVID-19 в Турции в десять раз. Правительство не готово закрывать границы с другими странами из-за повторной вспышки заболеваемости, так как туристическая отрасль является основной для экономики страны.