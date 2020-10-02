Патрушев заверил О'Брайена, что РФ не намерена вмешиваться в выборы США

Женева, 2 октября. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заверил помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, что Россия не намерена вмешиваться в американские выборы. Об этом сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, пишет РИА Новости.

Стороны подтвердили, что Россия и США не намерены вмешиваться во внутренние дела друг друга. Это касается и выборов, указал Аношин.

«Рабочая встреча состоялась сегодня в Женеве в целях нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности», — проинформировал Аношин.

По его словам, также удалось достичь договоренности о продолжении регулярного обмена мнениями по линии Совбеза «на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга».