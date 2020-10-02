В Киеве заявили о серьезном ударе по обороноспособности Украины

Киев, 2 октября. Обороноспособности Украины нанесен серьезный удар из-за ареста акций ведущего украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Об этом заявил член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко, пишет «112 Украина».

По словам Пилипенко, из-за этой ситуации Киев недополучил около 14 миллиардов гривен.

«Каждая гривна чистого дохода компании обеспечивала поступление примерно 0,25 гривны в виде налогов в бюджеты разных уровней. Следовательно, потери бюджетной системы Украины от недополученных налогов с 2017 по 2020 годы составили по самым консервативным подсчетам около 3,5 миллиарда гривен», — отметил он.

Эксперт добавил, что Украина понесла реальные потери не только в финансовом плане. На эти деньги страна могла бы купить 17 новейших французских кораблей с системами вооружения, 26 современных танков «Оплот», минимум 23 вертолета Н-125 и более 100 БТР-4.

«Блокируя доступ китайских инвесторов на «Мотор Сич», украинская власть лишает страну заказов на сотни миллиардов долларов США, отказывается за украинцев от притока валюты и огромных инвестиций для развития целой отрасли», — сказал Пилипенко.

Специалист также добавил, что, по его мнению, блокирование Киевом деятельности завода является вредительством и диверсией.

«Украину буквально поставили на паузу в глобальной конкурентной гонке, а значит, большие игроки добились своего — убрали соперника», — заявил он.

Последним шансом станет сотрудничество с Китаем, поскольку «китайцы еще ждут украинскую технику». Однако, как заметил эксперт, надолго их терпения не хватит.

Напомним, в 2017 году китайские инвесторы приобрели более 50% акций «Мотор Сич». Но поскольку для совершения сделки требовалось разрешение Антимонопольного комитета Украины, на Западе сразу узнали о переходе украинского завода под контроль китайцев. В сделку вмешались США, и на акции «Мотор Сич» наложили арест.