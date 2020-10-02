Синоптик предрек мощное обрушение холода в европейской части России

Москва, 2 октября. Известный российский метеоролог Евгений Тишковец заявил ФАН, что аномалия тепла продержится в европейской части России еще примерно неделю. А в конце месяца произойдет мощное обрушение холода.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, чего следует ждать в плане погоды жителям Среднерусской возвышенности.

«Октябрь, в целом, будет теплым и сухим, — заверил Тишковец. — В ближайшую пятидневку-семидневку мы будем по-прежнему находиться в зоне комфортных метеоусловий, именуемых по-старому «бабьим летом». Ночью — плюс 5-10, а днем 16-21, что на 6-7 градусов выше, чем положено по климатической норме. Ну, и, соответственно, никаких осадков. Это то, что касается ближайшей перспективы».

А вот во второй и особенно в третьей десятидневке октября облаков и дождей станет заметно больше, отметил собеседник ФАН, и положительное отклонение от этой нормы сократится до минимума.

«Имеется в виду вот эта нынешняя аномалия тепла, — сказал синоптик. — А в последней пятидневке или даже семидневке температура не только вернется в климатическое русло, но может даже и оказаться ниже нормы. Соответственно, это указывает на вероятность выпадения первых осадков в так называемой смешанной фазе — дождь плюс мокрый снег».

В связи с этим Тишковец дал совет автолюбителям на последние дни октября планировать смену летних шин на зимние. Потому что среднесуточная температура окажется уже ниже пяти градусов.

«Каучук начнет дубеть, соответственно, резина тоже станет дубовой, — пояснил собеседник ФАН. — Это, напомню, в последней декаде октября. В это время обрушение холода будет таким же мощным, как вот и то, что сейчас мы наблюдаем — невероятное тепло».

Но не следует ждать, что вся земля покроется снежным покровом, подчеркнул Тишковец.

«По климату, в принципе, в конце октября выпадает первый неустойчивый снег, который в любом случае будет таять, — сказал он. — Но, тем не менее, температура уже будет «гулять» около нуля, и ожидаются слабые заморозки. Вот примерно такой расклад по центру нашей страны, на Среднерусской возвышенности».

В общем, температура во втором осеннем месяце будет примерно на два градуса выше нормы на всей территории европейской части России и на три градуса — в Черноземье и Среднем Поволжье, резюмировал собеседник ФАН.

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