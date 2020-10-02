Экс-депутат Рады вступился за затравленную СБУ учительницу русского языка

Экс-депутат Рады Алексей Журавко заступился за учительницу русского языка из Херсона, которую по наводке Службы безопасности Украины (СБУ) в затравили местные националисты.

Предыстория такова: в сентябре СБУ начала активно раскручивать в Херсоне историю о «шпионской сети Кремля», которая якобы распространяет сепаратистские настроения среди школьников. Фактически на Украине было начало «дело учителей». Главным «агентом Кремля», якобы работающим на ФСБ России, «назначили» руководителя учебного заведения в Херсоне Татьяну Кузьмич.

Продолжив поиски, СБУ нашла еще одного «адепта Русского мира».

«Из наших источников стало известно, что учитель русского языка и литературы (ныне зарубежный язык и литература) общеобразовательной школы №28 им. А.С. Пушкина Виктория Бойко является представителем фонда «Русский мир» в регионе», — сообщает Kherson.net.ua.

Далее авторы статьи уточнили, что фонд якобы занимается «пропагандой русской культуры и России как сверхдержавы, культивируя фанатизм своих адептов и вербуя молодое поколение в ряды «русскомирцев».

По наводке СБУ местные националисты начали учительницу травить, так что Виктория была вынуждена публично отречься от любимого предмета и от русского языка, который долгие годы преподавала. Бойко написала открытое письмо в социальных сетях, где сообщила, что, хотя она принимала участие в мероприятиях, организованных Татьяной Кузьмич, но больше дескать этого не повторится. Виктория заверила, что она украинка и патриотка, отреклась от всего «русского» и попросила удалить ее данные с официального сайта фонда «Русский мир», что и было сделано.

Неприкрытая травля педагога националистами по наводке СБУ возмутила экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко, который написал на эту тему гневный пост в Facebook.

«Нужно было школу имени Пушкина сразу переименовать в школу имени [украинского коллаборациониста Степана] Бандеры, таким на Украине уже никого не удивишь. Само имя Пушкина уже скоро тоже станет крамолой! — с горечью отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — То, что произошло в Херсоне, — это неприкрытый геноцид по отношению к русскому языку. Какими негодяями нужно быть, чтобы так затерроризировать допросами учительницу, называя ее врагом народа, заставить публично отказалась от всего русского, фактически от родного языка! Ну не гестапо ли после этого СБУ?!»

Особое возмущение экс-депутата Рады вызывает, что подобные проявления оголтелого национализма и поисков врагов среди украинских учителей остаются без внимания международного сообщества.

«Да, это настоящий неприкрытый геноцид русского языка, но международное сообщество не хочет этого замечать. Стыдно за родную Херсонщину, стыдно за Украину! Позор СБУ и националистам, которые терроризируют учителей! Подобными бессовестными действиями и скотским отношением к людям, которые несут знания, киевские власти отнимают у наших детей будущее», — возмущен Алексей Журавко.

Весной 2019 года Верховная рада Украины приняла закон об украинском языке как единственном государственном. Новый закон ограничил использование на Украине других языков, в том числе русского, который получил статус иностранного, хотя более 50% граждан страны считают его родным. Кроме того, на Украине были резко ограничены возможности получения образования на языках национальных меньшинств, к которым отнесен и русский. Закон осудили не только на Украине и в России, но и на международной арене, в том числе в Польше и в Венгрии.