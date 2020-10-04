Алексей Кобилев: Депрессия у работников наносит экономический ущерб стране

Я обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову с просьбой разрешить работодателям предоставлять оплачиваемые выходные сотрудникам, которым врачи поставили диагноз «депрессия».

По данным ВОЗ, во всем мире от депрессии страдают более 300 млн человек. Депрессия приводит к апатии, повышает утомляемость, мешает концентрации. Все это сильно снижает производительность труда и обходится экономике в один трлн долларов ежегодно.

Это пока еще не законопроект. Это предложение двум министрам. Я думаю, что в дальнейшем это должно стать законопроектом или нормативным актом, который позволит сделать так, чтобы люди с депрессией получали больничные листы.

Я — экономист, и понимаю, что эта ситуация очень влияет на экономическое состояние нашей страны. Люди, которые находятся на работе в состоянии депрессии, не приносят пользы. Чем чревато такое состояние? Увеличением возможных чрезвычайных происшествий. Снижение концентрации внимания влечет допущение ошибок, которые могут быть критическими.

К сожалению, у нас не принято говорить о психологических проблемах, так сложилось на всем постсоветском пространстве. Не обращая внимание на депрессивное расстройство, экономика страны несет огромные коммерческие потери.

ВОЗ оценивает более чем в один трлн долларов потери глобальной экономики от снижения производительности труда по причине депрессии. У нас просто это не учитывается. А потери есть.

Как экономист я понимаю, что это важная тема и с точки зрения здравоохранения, и с точки зрения экономического благополучия нашей страны.

Почему именно сейчас пришло время вынести этот вопрос на государственный уровень? Речь идет о людях. Я как депутат работаю и с экономическими проблемами, которые касаются различных отраслей. В прошлом году в Госдуму был внесен законопроект о введении нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов.

Я был инициатором законопроекта, он прошел чтения, мы таким образом дали возможность увеличить прохождение грузов через транспортные коридоры магистрали нашей страны, у российских железных дорог стало больше конкурентных преимуществ в глазах иностранных грузоотправителей. С таким подходом я посмотрел на проблему экономических издержек из-за депрессии и тревожных расстройств работающих людей.

Есть исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые говорят о том, что производительность труда человека, находящегося в депрессии, снижается в четыре раза. Ситуация такова, что в европейских странах количество людей с психологическими проблемами колеблется от 30% до 50% от общего числа. А у нас эта болезнь даже не признается причиной для отгулов и для больничных. Почему?..

Мы живем в трансформирующемся мире. Экономика меняется, меняются социальные отношения, но фактор влияния депрессии на экономику у нас до сих пор нигде не учитывается.