Малышева назвала защищающие от рака груди продукты

Москва, 2 октября. Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева назвала продукты, которые снижают риск возникновения рака груди.

По ее словам, противоопухолевыми свойствами обладают персики, так как в них содержится кверцетин. Кроме того, в профилактике заболевания поможет употребление белокочанной капусты, которая останавливает рост опухолевых клеток благодаря наличию сульфорафана. Также телеведущая рекомендует употреблять помидоры, так как в них содержится ликопин, препятствующий развитию рака груди.

«Капуста — 100 граммов в день, персик — 300, помидор — 100», — подчеркнула Малышева.

Ранее российский врач-иммунолог Даниил Щепелев заявил, что у онкологических заболеваний нет общих симптомов, однако есть один признак, который должен заставить человека пройти медицинское обследование. По его словам, любые необычные симптомы, которые держатся на протяжении достаточно долгого времени и не исчезают, могут быть признаком развивающееся опухоли. Он также добавил, что возникновение кашля без видимых причин, который сохраняется на протяжении длительного времени, является поводом для обращения к специалистам.