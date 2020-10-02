Эдуард Лозанский: Найденный у Трампа коронавирус сыграет ему на руку

Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланьей за месяц до президентских выборов заболели коронавирусом. В этой связи некоторые политологи уже предположили, что болезнь хозяина Белого дома — это некий пиар ради политических очков.

Однако такой «пиар ради пиара» исключен. Ведь тест Трампу делали врачи, поэтому вероятность фейковой болезни — миллионная доля процента. Президент США действительно заразился, и понятно, от кого. Это его главный помощник, довольно-таки красивая женщина Хоуп Хикс. Есть даже фотография, где они целуются, естественно в щечку. Хикс была с Трампом в вертолете, и надо посмотреть, кто еще был с ними: эти ребята тоже должны немедленно пройти тесты.

Эта новая ситуация с болезнью Трампа абсолютно непредсказуема, поскольку непонятно, как будет протекать его болезнь. Однако уже сейчас надо говорить о том, что все даты, на которые планировались дебаты Трампа с его конкурентом Джо Байденом, все публичные выступления президента срываются. Сегодня он, например, должен был лететь во Флориду и там произносить речь: Трамп очень любит выступать перед избирателями — но, к сожалению, подобные мероприятия, конечно, теперь будут отменены.

Важно и то, что Байден сейчас тоже проходит тест. Учитывая, что они вместе с Трампом общались на дебатах и что зараженная Меланья сидела рядом с женой Байдена, есть вероятность того, что и кандидат от Демократической партии тоже болен. То есть мы сейчас погружаемся в такие неизведанные дебри, где крайне сложно давать какие-то прогнозы.

Известно лишь одно: все, что было раньше — все выступления, обвинения друг друга, их совершенно безобразная дуэль на первом раунде дебатов — все это можно списать, обнулить, поскольку отныне главным будет состояние здоровья президента. Естественно, как только появятся результаты теста Байдена, можно будет понять, как эти два пожилых джентльмена будут действовать дальше и в каком состоянии они будут находиться.

Тест вице-президента Майка Пенса, кстати говоря, оказался негативным. Известно, что согласно американской конституции, если президент не может выполнять свои функции, допустим, по состоянию здоровья, то его полномочия переходят к вице-президенту. В данном случае это все будет делать Пенс, а вовсе не председатель Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, что крайне важно.

Опять же, согласно американской конституции, если президент и вице-президент не смогут исполнять свои обязанности, тогда уже их полномочия переходят к спикеру Палаты представителей, то есть к Пелоси. Легко можно представить себе, что будет чувствовать Трамп, если его функции перейдут к одному из его заклятых врагов… Если это произойдет, это не впишется ни в какие голливудские сценарии, такое просто не выдумать. И в целом, все, что сейчас происходит, США еще не переживали, поэтому как там все пойдет дальше, сказать не может никто.

Я желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Главное, чтобы он выздоровел до 3 ноября — дня президентских выборов. К тому же, болезнь может сыграть ему на руку. Как известно, большинство людей, за исключением совсем уж отмороженных, желают больному скорейшего выздоровления: они проникаются к нему некоторой симпатией, и поэтому многие перейдут на сторону Трампа. К тому же, ему будет выгодно, если демократы продолжат атаковать и оскорблять его: в таком случае они будут выглядеть очень некрасиво.