Житель Крыма скончался после драки с приезжим из Чечни

Симферополь, 2 октября. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении жителя Чеченской республики. Правоохранители считают, что в драке он нанес серьезную травму жителю Симферополя, который позднее умер, сообщает ведомство.

По данным следствия, в ночь на 20 сентября в одном из кафе произошел конфликт между 36-летним пьяным горожанином и гостем с юга России.

Подозреваемый ударил оппонента кулаком в лицо, отчего тот упал и ударился головой о бетонное покрытие. Получив травму затылочной части, пострадавший позднее умер у себя дома.

При содействии представителя Чечни в Крыму удалось установить личность подозреваемого. Этот гражданин не знал о трагическом последствии драки. Он вернулся на родину спустя несколько дней.

В ближайшее время фигурант будет доставлен в Крым, где следователи будут разбираться в произошедшем.