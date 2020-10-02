Ефремов недоплатил сыну погибшего в ДТП Захарова

Москва, 2 октября. Актер Михаил Ефремов неполностью выплатил компенсацию старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Об этом потерпевший Виталий Захаров сообщил в интервью телеканалу «Москва 24».

По словам Захарова, артист уплатил только 600 тысяч рублей из 800 тысяч, присужденных судом в качестве морального ущерба.

Защитник Виталия Сергей Аверцев подтвердил выплаченную сумму, а также добавил, что в апелляционной жалобе от 25 сентября артист пишет о другом. В ней Ефремов написал, что «полностью компенсировал моральный вред в размере 800 тысяч рублей».

«29 сентября адвокат артиста Роман Филиппов вышел с нами на переговоры, и лишь 1 октября привез оставшуюся часть суммы», — добавил Аверцев.

Также юрист прокомментировал сумму компенсации за причинение морального вреда. Как считает Аверцев, подобная сумма недостаточно справедлива, а моральный вред в России компенсируется «в слишком малых пропорциях».

Ранее новый адвокат Ефремова Сергей Жорин заявил, что раскаяние является единственным шансом для актера смягчить приговор по делу о смертельном ДТП.

Напомним, ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова произошла 8 июня. Ефремов, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, которой управлял рязанец Сергей Захаров. В результате аварии мужчина скончался. 8 сентября суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы.