Элджей показал столичные пробки во время полета на собственном вертолете

Москва, 2 октября. Популярный рэп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) приобрел себе вертолет. Музыкант щедр на роскошные подарки для любимых и родных людей, однако и себя баловать презентами он не забывает. Накануне он похвастался перед подписчиками в Instagram своим новым приобретением, которое уже успел опробовать в деле, показав, что преодолевать пробки в Москве ему стало проще.

Стоит отметить, что недавно Элджей потратился на подарок для своей мамы, которая теперь является счастливой обладательницей внедорожника Mercedes. Чуть позже дорогостоящего презента удостоился и отец рэпера.

Ну а себе музыкант купил вертолет, чтобы не терять время в столичных пробках. Пролет над Москвой и загруженность транспортных артерий города он снял на видео, которое опубликовал в своем Instagram.

Зеленый Robinson приземлился на лужайке загородного особняка Элджея и его жены, блогера Анастасии Ивлеевой.

Ранее сообщалось, что российский певец Михаил Шуфутинский назвал творчество рэпера Элджея раздражающим. В эфире программы «Музыкалити» ведущий шоу Максим Галкин включил гостям фрагмент песни «911». Шуфутинский предположил, что исполнитель поет на венгерском языке.