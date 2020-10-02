Путин и Пашинян выразили озабоченность данными о наемниках в Карабахе

Москва, 2 октября. Президент России Владимир Путин и глава Правительства Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер заявил о необходимости скорейшего прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и возобновления дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

«С обеих сторон выражена серьезная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются масштабные боестолкновения между военными Армении и Азербайджана.

30 сентября стало известно о переброске в Нагорный Карабах боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Азербайджана.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.