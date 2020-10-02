Бастрыкин обсудил в Сирии борьбу с терроризмом

Дамаск, 2 октября. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин побывал в Сирии, где обсудил совместную детальность по борьбе с терроризмом и следственные действия по фактам гибели российских военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин провел встречи с руководителем Бюро национальной безопасности Али Мамлюком и главой Минюста Ахмедом Сейидом.

Помимо указанных выше тем, предметом переговоров стала совместная деятельность, направленная на усиление легитимной власти в Сирии.

Обсудили стороны и аспекты информационного обмена, сотрудничество в образовательной сфере в деле подготовки кадров.

Кроме того, Бастрыкин посетил российскую базу в Хмеймиме. Там ему доложили, как продвигается следствие по преступлениям, совершенным в отношении военных РФ.