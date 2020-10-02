Американские СМИ оценили маневр России с удобрениями

Вашингтон, 2 октября. Ценник фосфорных удобрений на данный момент вырос на 29%, достигнув максимума за последние десять лет. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Bloomberg.

Американские СМИ приводят данные о том, что к резкому перепаду стоимости фосфорных удобрений привели действия России. Дело в том, что Россия и Марокко сократили поставки сырья для их производства в Соединенные Штаты.

Ранее американский производитель удобрений Mosaic Co обратился в Министерство Торговли США с заявлением о том, что импорт из Марокко и России получил слишком большие преференции. Из этих двух стран поставляется наибольшее количество сырья для фосфорных удобрений, и таким образом представители американского бизнеса решили «надавить на конкурентов». Вашингтон начал рассматривать возможности повышения экспортных пошлин и столкнулся с незамедлительной реакцией Москвы.

Только за прошлый год из Марокко в США доставили сырья на 729,4 миллиона долларов, а из РФ на 299,4 миллиона долларов. Однако теперь ситуация кардинально изменилась. Крупнейший российский производитель удобрений «ФасАгро» заявил, что российское сырье больше не будет поставляться в США, а отгрузки будут перенаправлены в Канаду и Бразилию.

«Российские и марокканские поставщики замедлили свой импорт в США, что способствовало росту цен», – оценил представитель Bloomberg маневр России с удобрениями.

Это лишь один из ударов по экономике США в условиях экономического кризиса. На данный момент весь мир проходит через период нестабильности в условиях распространения коронавируса. Но, как сообщалось ранее, экономика России готова ко второй волне коронавируса.