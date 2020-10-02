Формы Веры Брежневой поразили фанатов

Москва, 2 октября. Певица Вера Брежнева поразила фанатов откровенным снимком. Фото звезда разместила в Instagram.
На снимке певица предстала в блузе, повязанной поверх голой груди. Под фотографией Брежнева поздравила фанатов с Международным днем музыки и рассказала о своих детских музыкальных предпочтениях.
Однако подписчиков привлек вид глубокого декольте певицы. Поклонники восхитились формами звезды и расхвалили ее внешний вид.
Сегодня Международный День Музыки! Я хочу поздравить всех, кто ее любит ???? И поделится своей историей о музыке. Когда мне было 9 лет, мы вшестером : родители и четыре милашки-сестрички☺️, жили в трёхкомнатной квартире. У нас дома был серый магнитофон «Иж305С» и кассеты, которые мы заслушивали до дыр. Мы настолько балдели от песен, что ставили их на паузу, чтобы записать слова, а потом спеть самим. Моё страстное увлечение музыкой началось именно тогда, с хитов Erasure , Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы - тех, чьи кассеты были у мамы и папы. Жили мы скромно, но дружно. Как-то раз родители, возвращаясь поздно вечером от друзей домой, встретили в трамвае бездомного парнишку лет 12-ти и решили его приютить. Сказали, какая разница, кормить четверых или пятерых детей. Тем более, что мы с сестрами всегда мечтали о старшем брате. Мы начали благополучно жить все вместе нашей увеличившейся семьей, а я каждый день не могла поверить своему счастью, что у меня теперь есть брат, о котором я так мечтала! Но однажды, вернувшись домой, поняли, что его нет.. Он ушёл и прихватил с собой наше единственное музыкальное сокровище - тот самый магнитофон. А мы расстроились вдвойне... ????лишившись приобретённого брата и музыки... Прошло много лет.. И теперь я окружена музыкой , музыкальными братьями, но это уже совсем другая история.. Пусть музыка звучит в ваших сердцах ♥️ #sestra
«Вы почему не стареете? Лет 15 вас знаю, а внешность не поменялась», — удивился один из фанатов.
«Как не совестно так шикарно выглядеть», — согласился поклонник.
«Вера, неугомонная! Малолетки с ума сойдут, подражая тебе», — очаровалась подписчица.
«Люблю ваш голос, женственность и музыку», — рассказала фанатка.
Ранее Вера Брежнева рассказала, как потеряла «старшего брата» и дорогой магнитофон. Когда певице было девять лет, ее родители приютили бездомного мальчика. Брежнева и ее сестры рады неожиданному «обновлению», а семья несколько дней мирно прожила в новом составе. Как-то раз сестры и родители вернулись домой и обнаружили, что «брат» убежал, прихватив магнитофон. Как иронично отметила певица, тогда они расстроили вдвойне, так как одновременно потеряли и «брата», и музыку.