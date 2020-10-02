Формы Веры Брежневой поразили фанатов

Москва, 2 октября. Певица Вера Брежнева поразила фанатов откровенным снимком. Фото звезда разместила в Instagram.

На снимке певица предстала в блузе, повязанной поверх голой груди. Под фотографией Брежнева поздравила фанатов с Международным днем музыки и рассказала о своих детских музыкальных предпочтениях.

Однако подписчиков привлек вид глубокого декольте певицы. Поклонники восхитились формами звезды и расхвалили ее внешний вид.

«Вы почему не стареете? Лет 15 вас знаю, а внешность не поменялась», — удивился один из фанатов.

«Как не совестно так шикарно выглядеть», — согласился поклонник.

«Вера, неугомонная! Малолетки с ума сойдут, подражая тебе», — очаровалась подписчица.

«Люблю ваш голос, женственность и музыку», — рассказала фанатка.

Ранее Вера Брежнева рассказала, как потеряла «старшего брата» и дорогой магнитофон. Когда певице было девять лет, ее родители приютили бездомного мальчика. Брежнева и ее сестры рады неожиданному «обновлению», а семья несколько дней мирно прожила в новом составе. Как-то раз сестры и родители вернулись домой и обнаружили, что «брат» убежал, прихватив магнитофон. Как иронично отметила певица, тогда они расстроили вдвойне, так как одновременно потеряли и «брата», и музыку.