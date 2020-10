Формы Веры Брежневой поразили фанатов

Сегодня Международный День Музыки! Я хочу поздравить всех, кто ее любит ???? И поделится своей историей о музыке. Когда мне было 9 лет, мы вшестером : родители и четыре милашки-сестрички☺️, жили в трёхкомнатной квартире. У нас дома был серый магнитофон «Иж305С» и кассеты, которые мы заслушивали до дыр. Мы настолько балдели от песен, что ставили их на паузу, чтобы записать слова, а потом спеть самим. Моё страстное увлечение музыкой началось именно тогда, с хитов Erasure , Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы - тех, чьи кассеты были у мамы и папы. Жили мы скромно, но дружно. Как-то раз родители, возвращаясь поздно вечером от друзей домой, встретили в трамвае бездомного парнишку лет 12-ти и решили его приютить. Сказали, какая разница, кормить четверых или пятерых детей. Тем более, что мы с сестрами всегда мечтали о старшем брате. Мы начали благополучно жить все вместе нашей увеличившейся семьей, а я каждый день не могла поверить своему счастью, что у меня теперь есть брат, о котором я так мечтала! Но однажды, вернувшись домой, поняли, что его нет.. Он ушёл и прихватил с собой наше единственное музыкальное сокровище - тот самый магнитофон. А мы расстроились вдвойне... ????лишившись приобретённого брата и музыки... Прошло много лет.. И теперь я окружена музыкой , музыкальными братьями, но это уже совсем другая история.. Пусть музыка звучит в ваших сердцах ♥️ #sestra

