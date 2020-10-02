Пашинян назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе

Ереван, 2 октября. Глава Правительства Армении Никол Пашинян заявил, что главным условием перемирия в Нагорном Карабахе является уход Турции с Южного Кавказа, передает РИА Новости.

«Прекращение огня возможно только в случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — заявил он.

Пашинян также добавил, что в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана воюют террористы с Ближнего Востока, которые были направлены Турцией. По его словам, в данной ситуации Ереван не может бросить на произвол население Нагорного Карабаха, которым угрожают террористы и экстремисты.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боестолкновения между военными Армении и Азербайджана. При этом Турция активно поддерживает Азербайджан в конфликте. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара готова помогать Азербайджану «и на переговорах, и на поле боя».

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.