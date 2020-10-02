Врачи рассказали о незаметных симптомах скорого инфаркта

Лондон, 2 октября. Инфаркт уже унес жизни огромного количества людей, а столкнуться с этим состоянием может почти каждый россиянин преклонного возраста. Эксперты сообщили, какие симптомы могут говорит о приближении скорого сердечного приступа, пишет Express.

Согласно исследованиям британских медиков, обычно люди осведомлены только об общих симптомах сердечного приступа. Почти все знают, что боли в груди или левом плече не говорят ни о чем хорошем, однако при этом упускают другие признаки. Причем, наиболее незаметные симптомы выявляются, как правило, у пациентов с кардиомиопатией и могут сообщить о скоро остановке сердца.

При указанном выше недуге сердечная мышца перестает эффективно работать, однако человек не заметит характерных признаков инфаркта. Однако приближающийся приступ можно распознать по появившейся опухоли в районе живота или лодыжек. Если вы заметили нечто подобное, то вам стоит обратиться к врачу в кратчайшие сроки.

Однако даже квалифицированные врачи не всегда способны спасти человека, столкнувшегося с инфарктом. Для того, чтобы минимизировать риск, нужно вести правильный образ жизни, не употреблять жирную пищу в больших количествах и подвергать организм физическим нагрузкам.

Пожилым людям могут угрожать не только инфаркты, но и инсульт. Как сообщалось ранее, невролог назвал неочевидные признаки приближения данного критического состояния.