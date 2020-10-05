Начался октябрь, а вместе с ним — каникулы у школьников, поэтому россияне, которые по разным причинам не смогли отдохнуть летом, спешат всей семьей понежиться на солнце в середине осени. Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, отдых теперь не планируют за несколько месяцев и варианты рассматриваются в короткие сроки. До недавнего времени желающие отдохнуть осенью заботились лишь о том, какова ценовая политика курорта и нужна ли виза. Сегодня туристы задают себе еще один насущный вопрос: нужна ли справка или другое медицинское свидетельство для посещения той или иной страны. Так куда же поехать отдыхать в октябре? О том, какие российские и зарубежные курорты и на каких условиях готовы принять туристов, рассказывает генеральный директор компании Planeta-top Элеонора Евдокимова.

Какие зарубежные направления для российских туристов будут открыты в октябре 2020?

Куда поехать в октябре за границу? Среди стопроцентно «открытых» лидирует Турция. Также в списке принимающих российских туристов стран находятся Мальдивы, Арабские Эмираты (только Дубай и Шарджа), остров Занзибар, Танзания, Египет.

«Если вы собираетесь в поездку с детьми 0 идеально подходит Турция, — говорит Элеонора Евдокимова. — И более дорогое, люксовое направление — Мальдивы. Температура воздуха и воды здесь вполне позволяет загорать и купаться».

Куда поехать в Турцию в октябре?

В Турцию из России летает достаточное количество рейсов — в Стамбул и Анталью. Самолеты в этом направлении отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Казани, то есть из всех крупных российских городов.

Куда поехать в октябре без визы?

Все перечисленные страны, включая Турцию, предварительной визы не требуют. Если вы выбрали Дубай, то имейте в виду, что самолеты летают туда дважды в неделю и выполняются двумя авиакомпаниями — «Аэрофлот» (два рейса) и «Эмирейтс» (также два рейса). Для сравнения, до пандемии в день летало порядка 10 рейсов. Все это, конечно же, не могло не сказаться на стоимости билетов, так как желающих улететь в Дубай значительно больше, чем предложений.

Что касается острова Занзибар, то температура воздуха там высокая даже в период новогодних праздников. Если же вы рассматриваете отдых на острове в октябре, то сможете провести там только последнюю неделю. Это связано с организацией перелетов, которые стартуют лишь 25 октября. На сегодняшний день детали рейсов неизвестны, однако можно предположить, что этот вариант дешевым не будет.

Египет принимает наших туристов с периодичностью три рейса в неделю — «Аэрофлот» и Egypt Air. Впрочем, прилететь вы можете только в Каир, а до заветного Красного моря придется добираться на автобусе. Другой вариант — выбрать стыковочный рейс через Стамбул или Минск. Учитывая непростой трансфер, цена отдыха также получается весьма высокой.

Куда поехать с ребенком в октябре?

Для каникул за рубежом в октябре россияне традиционно выбирают Турцию, которая зарекомендовала себя как страна, отлично подходящая для детского отдыха. В местных отелях в изобилии организованы детские зоны для малышей на пляже, детские столы и стульчики в столовых и так далее, а люксовые отели даже предоставляют коляски. Ребятам постарше предлагают активный отдых, клубные вечера с музыкой и танцами.

Какие справки о состоянии здоровья понадобятся для поездок?

«Для поездки в Турцию никаких справок не нужно, — говорит Элеонора Евдокимова. — Сдается только ПЦР-тест в течение 72 часов после прилета. Роспотребнадзор ввел новые правила — без результатов анализов в этот период нельзя выходить из дома. Ни в школу, ни на работу. Можно сдать анализ в аэропорту, но надо учитывать, что там большие очереди. Можно вызвать специалистов для взятия анализов на дому или отправиться в лабораторию. Цена вопроса — 1900 рублей. Анализ делается быстро, результат загружается на портал «Госуслуги», и после этого вы можете продолжать жить обычной жизнью».

Для поездки на Мальдивы и в ОАЭ также сдают ПЦР-тест. Тест для Дубая сдается в одной из аккредитованных лабораторий с переводом на английский или арабский языки, а по прилету потребуется пройти еще один тест и дождаться его результатов на самоизоляции. Если по прилету на территорию ОАЭ у вас заподозрят коронавирус, вам предложат пройти повторное тестирование, даже при наличии справки. Помимо этого, вы подписываете документ о том, что в случае болезни готовы нести все расходы на лечение. Позаботьтесь о медицинской страховке, которая покроет ваши расходы.

Эти условия не распространяются на отдых на Занзибаре, однако страховка все же нужна. Для посещения Египта нужен ПЦР-тест, который вы обязаны сдать не позже, чем за 72 часа до прибытия в страну. Справка делается на английском или арабском языке, с печатью лаборатории и указанием вида анализа RT-PCR. Ваша медстраховка также должна покрывать расходы на лечение коронавируса.

Где отдохнуть в октябре в России?

Море в октябре в России не балует теплом, поэтому варианты с морским побережьем в нашей стране не актуальны — сезон закончен. Однако есть и другие возможности — это прежде всего различные базы отдыха: в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, на Алтае. Конечно, погода на территории страны осенняя, но свежий воздух, пусть и не морской, также способствует восстановлению сил.

Если прохладное море вас не пугает, вы можете насладиться красотой российских черноморских курортов. Сочи и Крым хороши тем, что по осени туристов там становится заметно меньше. Кроме того, осенью данное направление значительно дешевле, чем летом. Туроператоры предлагают пакеты с перелетом туда-обратно, проживанием и питанием. И взять пакетный тур выгоднее, чем ехать самостоятельно.

Но если вы решили обойтись своими силами — предложений от отелей и частников будет хоть отбавляй! Запланируйте познавательные экскурсии: благо и в Сочи, и в Крыму красивых мест достаточно. В список рекомендованных краснодарских курортов также можно добавить не менее известные Анапу, Геленджик и Туапсе.

Куда поехать в октябре на машине?

После того как транспортное сообщение с Крымом получило развитие в связи со строительством моста, многие автолюбители с удовольствием посещают полуостров осенью. Для отдыха отлично подойдут Ялта, Алушта, Евпатория, Севастополь, Судак. Для каждого из них характерны неповторимый микроклимат и обилие интересных для посещения мест.

Кстати, морской воздух может радовать россиян не только на черноморском побережье. Прекрасные курорты в нашей стране есть на берегу Каспия и Азовского моря. Виза сюда точно не понадобится. Если вы любите рыбалку, то Каспий вам нужен со стороны Астраханской области. Если же вы предпочитаете прогулки по историческим местам и пляжу, то поезжайте в Дагестан. Самые известные города на Азовском море и по совместительству популярные российские курорты — это Ейск, Керчь, Темрюк, Таганрог, Тамань. Может, вы и не искупаетесь, но красивые фото старых улиц городов вам точно обеспечены.

Еще один хороший вариант отдыха находится совсем рядом с морем — буквально через горный хребет. Здесь располагаются курорты Кавминводской группы — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Водоемов на этой территории нет, да в октябре это особо и не нужно. Зато осенняя природа придает Кавказским Минеральным водам дополнительный шарм. Гостиницы и кафе здесь есть на любой вкус, и в целом ваш отдых не ударит по карману. Можно купить путевку, в которую включено не только проживание, но и курс лечения минеральными водами. И, конечно же, осень здесь богата фруктами: виноград, арбузы, сливы — все это вы можете приобретать по очень низким ценам и в большом количестве.

Куда поехать на каникулы с детьми школьного возраста?

Любителям активного отдыха можно смело выбираться на Алтай. Это место по популярности у российских и зарубежных туристов бьет рекорды который год. Паломничество отдыхающих внесло свои приятные коррективы: отлажены маршруты и транспортное сообщение, можно воспользоваться услугами гидов в любом направлении, есть гостевые домики и места для перекусов. Единственное, к чему нужно быть готовым, — погодные и природные условия здесь явно не для неженок. Но побывавшие на Байкале уверяют — забыть такое невозможно! Основные расходы в такой поездке вас ждут на авиаперелет, его стоимость сравнима с полетом в Танзанию.

Довольно дешевые билеты по акциям можно купить в Калининград. Помимо того, что он красив сам по себе, рядом вы найдете целый «букет» не менее интересных городов с видом на Балтийское море. Купаться осенью здесь могут лишь самые закаленные, но виды старых прусских улочек, сохранившихся в этих городах, доставят вам большое удовольствие. С детьми можно посетить открытые для туристов форты, некоторые из них сохранили почти первозданный вид. Любители Балтики приезжают сюда в разные сезоны, говорят, что и зимой здесь есть своя прелесть. Добраться в Калининград можно двумя способами: на поезде и самолетом. Предложений по жилью будет более, чем достаточно, квартиры в старом фонде и в новостройках. Можно остановиться в самом Калининграде, а до остальных городов добираться на автобусах, которые ходят по расписанию, достаточно комфортны и проезд на них недорогой.

Маршрут отдыха в Центральном регионе России может быть проложен по историческим местам: например, по Золотому кольцу. Воспользовавшись услугами гидов или составив программу самостоятельно, вы побываете в таких красивых русских городах, как Владимир, Суздаль, Кострома, Иваново, Ярославль, Ростов, Сергиев Посад, Переславль-Залесский. Также в этих городах находятся известные действующие православные храмы, привлекающие к себе многочисленных паломников. В плане трансфера эти места также очень удобны: с гостиницами и квартирами, как правило, проблем не возникает даже в летний сезон.