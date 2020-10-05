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Отдых в октябре 2020: эксперт рассказал о том, какие страны и курорты готовы принять русских туристов этой осенью

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Выбирая место отдыха в октябре с детьми, позаботьтесь о медицинской страховке

Начался октябрь, а вместе с ним — каникулы у школьников, поэтому россияне, которые по разным причинам не смогли отдохнуть летом, спешат всей семьей понежиться на солнце в середине осени. Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, отдых теперь не планируют за несколько месяцев и варианты рассматриваются в короткие сроки. До недавнего времени желающие отдохнуть осенью заботились лишь о том, какова ценовая политика курорта и нужна ли виза. Сегодня туристы задают себе еще один насущный вопрос: нужна ли справка или другое медицинское свидетельство для посещения той или иной страны. Так куда же поехать отдыхать в октябре? О том, какие российские и зарубежные курорты и на каких условиях готовы принять туристов, рассказывает генеральный директор компании Planeta-top Элеонора Евдокимова.

Какие зарубежные направления для российских туристов будут открыты в октябре 2020?

Куда поехать в октябре за границу? Среди стопроцентно «открытых» лидирует Турция. Также в списке принимающих российских туристов стран находятся Мальдивы, Арабские Эмираты (только Дубай и Шарджа), остров Занзибар, Танзания, Египет.

«Если вы собираетесь в поездку с детьми 0 идеально подходит Турция, — говорит Элеонора Евдокимова. — И более дорогое, люксовое направление — Мальдивы. Температура воздуха и воды здесь вполне позволяет загорать и купаться».

Куда поехать в Турцию в октябре?

В Турцию из России летает достаточное количество рейсов — в Стамбул и Анталью. Самолеты в этом направлении отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Казани, то есть из всех крупных российских городов.

Стамбул — очень красивый и комфортный для туристов город​​​​​​​Куда поехать в октябре без визы? 

Все перечисленные страны, включая Турцию, предварительной визы не требуют.  Если вы выбрали Дубай, то имейте в виду, что самолеты летают туда дважды в неделю и выполняются двумя авиакомпаниями — «Аэрофлот» (два рейса) и «Эмирейтс» (также два рейса). Для сравнения, до пандемии в день летало порядка 10 рейсов. Все это, конечно же, не могло не сказаться на стоимости билетов, так как желающих улететь в Дубай значительно больше, чем предложений.

Что касается острова Занзибар, то температура воздуха там высокая даже в период новогодних праздников. Если же вы рассматриваете отдых на острове в октябре, то сможете провести там только последнюю неделю. Это связано с организацией перелетов, которые стартуют лишь 25 октября. На сегодняшний день детали рейсов неизвестны, однако можно предположить, что этот вариант дешевым не будет.

Египет принимает наших туристов с периодичностью три рейса в неделю — «Аэрофлот» и Egypt Air. Впрочем, прилететь вы можете только в Каир, а до заветного Красного моря придется добираться на автобусе. Другой вариант — выбрать стыковочный рейс через Стамбул или Минск. Учитывая непростой трансфер, цена отдыха также получается весьма высокой.

Если вам по разным причинам не удается побывать на тропическом морском побережье, насладитесь российскими морскими курортами

Куда поехать с ребенком в октябре?

Для каникул за рубежом в октябре россияне традиционно выбирают Турцию, которая зарекомендовала себя как страна, отлично подходящая для детского отдыха. В местных отелях в изобилии организованы детские зоны для малышей на пляже, детские столы и стульчики в столовых и так далее, а люксовые отели даже предоставляют коляски. Ребятам постарше предлагают активный отдых, клубные вечера с музыкой и танцами.

Какие справки о состоянии здоровья понадобятся для поездок?

«Для поездки в Турцию никаких справок не нужно, — говорит Элеонора Евдокимова. — Сдается только ПЦР-тест в течение 72 часов после прилета. Роспотребнадзор ввел новые правила — без результатов анализов в этот период нельзя выходить из дома. Ни в школу, ни на работу. Можно сдать анализ в аэропорту, но надо учитывать, что там большие очереди. Можно вызвать специалистов для взятия анализов на дому или отправиться в лабораторию. Цена вопроса — 1900 рублей. Анализ делается быстро, результат загружается на портал «Госуслуги», и после этого вы можете продолжать жить обычной жизнью».

Для поездки на Мальдивы и в ОАЭ также сдают ПЦР-тест. Тест для Дубая сдается в одной из аккредитованных лабораторий с переводом на английский или арабский языки, а по прилету потребуется пройти еще один тест и дождаться его результатов на самоизоляции. Если по прилету на территорию ОАЭ у вас заподозрят коронавирус, вам предложат пройти повторное тестирование, даже при наличии справки. Помимо этого, вы подписываете документ о том, что в случае болезни готовы нести все расходы на лечение. Позаботьтесь о медицинской страховке, которая покроет ваши расходы.

Эти условия не распространяются на отдых на Занзибаре, однако страховка все же нужна. Для посещения Египта нужен ПЦР-тест, который вы обязаны сдать не позже, чем за 72 часа до прибытия в страну. Справка делается на английском или арабском языке, с печатью лаборатории и указанием вида анализа RT-PCR. Ваша медстраховка также должна покрывать расходы на лечение коронавируса.

Где отдохнуть в октябре в России?

Море в октябре в России не балует теплом, поэтому варианты с морским побережьем в нашей стране не актуальны — сезон закончен. Однако есть и другие возможности — это прежде всего различные базы отдыха: в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, на Алтае. Конечно, погода на территории страны осенняя, но свежий воздух, пусть и не морской, также способствует восстановлению сил.

Если прохладное море вас не пугает, вы можете насладиться красотой российских черноморских курортов. Сочи и Крым хороши тем, что по осени туристов там становится заметно меньше. Кроме того, осенью данное направление значительно дешевле, чем летом. Туроператоры предлагают пакеты с перелетом туда-обратно, проживанием и питанием. И взять пакетный тур выгоднее, чем ехать самостоятельно.

Но если вы решили обойтись своими силами — предложений от отелей и частников будет хоть отбавляй! Запланируйте познавательные экскурсии: благо и в Сочи, и в Крыму красивых мест достаточно. В список рекомендованных краснодарских курортов также можно добавить не менее известные Анапу, Геленджик и Туапсе.

Куда поехать в октябре на машине?

После того как транспортное сообщение с Крымом получило развитие в связи со строительством моста, многие автолюбители с удовольствием посещают полуостров осенью. Для отдыха отлично подойдут Ялта, Алушта, Евпатория, Севастополь, Судак. Для каждого из них характерны неповторимый микроклимат и обилие интересных для посещения мест.

За последние несколько лет Алтай стал настоящим местом паломничества российских и зарубежных туристов

Кстати, морской воздух может радовать россиян не только на черноморском побережье. Прекрасные курорты в нашей стране есть на берегу Каспия и Азовского моря. Виза сюда точно не понадобится. Если вы любите рыбалку, то Каспий вам нужен со стороны Астраханской области. Если же вы предпочитаете прогулки по историческим местам и пляжу, то поезжайте в Дагестан. Самые известные города на Азовском море и по совместительству популярные российские курорты — это Ейск, Керчь, Темрюк, Таганрог, Тамань. Может, вы и не искупаетесь, но красивые фото старых улиц городов вам точно обеспечены.

Еще один хороший вариант отдыха находится совсем рядом с морем — буквально через горный хребет. Здесь располагаются курорты Кавминводской группы — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Водоемов на этой территории нет, да в октябре это особо и не нужно. Зато осенняя природа придает Кавказским Минеральным водам дополнительный шарм. Гостиницы и кафе здесь есть на любой вкус, и в целом ваш отдых не ударит по карману. Можно купить путевку, в которую включено не только проживание, но и курс лечения минеральными водами. И, конечно же, осень здесь богата фруктами: виноград, арбузы, сливы — все это вы можете приобретать по очень низким ценам и в большом количестве.

Куда поехать на каникулы с детьми школьного возраста? 

Любителям активного отдыха можно смело выбираться на Алтай. Это место по популярности у российских и зарубежных туристов бьет рекорды который год. Паломничество отдыхающих внесло свои приятные коррективы: отлажены маршруты и транспортное сообщение, можно воспользоваться услугами гидов в любом направлении, есть гостевые домики и места для перекусов. Единственное, к чему нужно быть готовым, — погодные и природные условия здесь явно не для неженок. Но побывавшие на Байкале уверяют — забыть такое невозможно! Основные расходы в такой поездке вас ждут на авиаперелет, его стоимость сравнима с полетом в Танзанию.

Довольно дешевые билеты по акциям можно купить в Калининград. Помимо того, что он красив сам по себе, рядом вы найдете целый «букет» не менее интересных городов с видом на Балтийское море. Купаться осенью здесь могут лишь самые закаленные, но виды старых прусских улочек, сохранившихся в этих городах, доставят вам большое удовольствие. С детьми можно посетить открытые для туристов форты, некоторые из них сохранили почти первозданный вид. Любители Балтики приезжают сюда в разные сезоны, говорят, что и зимой здесь есть своя прелесть. Добраться в Калининград можно двумя способами: на поезде и самолетом. Предложений по жилью будет более, чем достаточно, квартиры в старом фонде и в новостройках. Можно остановиться в самом Калининграде, а до остальных городов добираться на автобусах, которые ходят по расписанию, достаточно комфортны и проезд на них недорогой.

Маршрут отдыха в Центральном регионе России может быть проложен по историческим местам: например, по Золотому кольцу. Воспользовавшись услугами гидов или составив программу самостоятельно, вы побываете в таких красивых русских городах, как Владимир, Суздаль, Кострома, Иваново, Ярославль, Ростов, Сергиев Посад, Переславль-Залесский. Также в этих городах находятся известные действующие православные храмы, привлекающие к себе многочисленных паломников. В плане трансфера эти места также очень удобны: с гостиницами и квартирами, как правило, проблем не возникает даже в летний сезон.

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