Таролог назвала гибель Конкиной не случайной

Москва, 2 октября. Таролог Саона заявила, что трагическая гибель Софии Конкиной не была случайностью, передает «ПолитЭксперт».

23 сентября дочь известного российского актера Владимира Конкина София отправилась в плавательный бассейн, однако домой так и не вернулась. Позднее родственникам девушки позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что София находится в реанимации. Врачи боролись за жизнь девушки, однако в ночь на 24 сентября она скончалась.

По данным СМИ в организме Конкиной был обнаружен алкоголь и следы седативного препарата. По официальной версии, 32-летняя София утонула.

По словам таролога, в смерти Конкиной никто не виноват, однако перед гибелью девушка была чем-то обеспокоена.

«В последнее время карты показывают ее рассеянной и тревожной. Возможно, какая-то ссора с кем-то не давала ей покоя. Возможно, она пила успокоительные и была в сонном состоянии. Это все же, скорее, несчастный случай», — отмечает Саона.

Она также добавила, что линия жизни у девушки не была длинной, поэтому ее смерть не является случайностью. Саона подчеркнула, что ее путь должен был прерваться и продолжиться в другом измерении.