Данила Козловский исключил свою возлюбленную Зуеву из нового фильма

Москва, 2 октября. Актер Данила Данила Козловский своим поступком еще больше заинтриговал поклонников — он «убрал» Ольгу Зуеву из своей картины «Карамора». Фанаты теперь активно обсуждают его возможное расставание с актрисой, которая весной родила ему дочку, пишет Woman.ru.

Напомним, что Козловский теперь не только снимается, но и участвует в создании кинолент. Недавно он рассказал о съемках фильма «Карамора», работа над которым будет идти до конца года.

В кино в главной роли должна была сниматься Ольга Зуева. Именно ее могли видеть в промо-материалах. Недавно стало известно, что вместо Зуевой будет сниматься Дарья Балабанова.

Официально от Козловского не было никаких заявлений касательно замены актрисы. Однако поклонникам этого и не надо, они пришли к выводу, что у пары действительно всех плохо в отношениях.

Актер и режиссер дал лишь общий комментарий касательно съемок.

«Оригинальный, умный сценарий, ни на что не похожая вселенная со сложными и интересными характерами, историей большой любви и отличным юмором. Хочется дать этому проекту лучшее. Мы все живем этим фильмом и надеюсь, зритель почувствует и увидит это на экране», — прокомментировал Козловский творческую деятельность.

Напомним, что летом вышел трейлер к фильму «Чернобыль». Козловский выступил режиссером картины, за что получил изрядную порцию критики, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».