Игорь Крутой отреагировал на слухи об обнаруженном у него раке

Москва, 2 октября. Композитор Игорь Крутой опроверг информацию о том, что он болен раком. Об этом сообщает РИА Новости.

Слухи о том, что Крутой неизлечимо болен, начали распространяться в СМИ после того, как композитор резко похудел на 20 килограммов. При этом знакомые композитора опровергали эти сообщения. Наконец высказался и он сам.

Композитор рассказал, что в начале 2000-х у него обнаружили кисту на поджелудочной железе, после чего была сделана операция.

«Поджелудочная – орган щепетильный. Врачи мне весь живот исполосовали. Но, слава богу, прошло уже 20 лет после операции. Боженька мне дал пожить для того, чтобы родилась Саша, чтобы я написал новые песни», – сказал композитор в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что организатор Детского Евровидения, которым является Академия Игоря Крутого, прокомментировал скандал вокруг конкурса. Дело в том, что по итогам суммирования результатов онлайн-голосования и оценок профессионального жюри, первое место заняла София Феськова с песней «Мой новый день». Однако позже в Сети началась травля победительницы. Пользователи соцсетей обвинили финалистку в нарушении правил вокального конкурса. Кроме того, родители многих других конкурсантов назвали подсчет голосов «странным».

Организаторы вокального конкурса заявили, что готовы предоставить доказательства того, что при определении победительницы никаких накруток и подкупа жюри не было.

